T24 LogoT24 Logo
Magazin

'Bu görüntü reyting için mi?'

Başka bir konu hakkında konuşurken arkadaşıyla kumsalda çekilen görüntüleri yayınlanan Karadağlı, rahatsız olup tepki gösterdi.

23 Kasım 2008 02:00

Başka bir konu hakkında konuşurken Antalya'da bir arkadaşıyla kumsalda çekilen görüntüleri yayınlanan Tamer Karadağlı, rahatsız olup tepki gösterdi.

Saba Tümer'in programına konuk olan oyuncu Tamer Karadağlı, Antalya'da arkadaşı Pelin Hızal Smines ile kumsalda çekilen görüntülerin tekrar tekrar gösterilmesine sinirlendi. Karadağlı, farklı bir konudan konuştuğu sırada ekrana sürekli olarak Antalya'da Pelin Hızal Smines ile kumsalda çekilen görüntülerin verilmesine tepki gösterdi.
Fox TV'de aylar önce yayımlanan haberde Karadağlı'nın Smines ile öpüştüğü şeklinde ifadeler yer almış, ancak bunu yalanlayan Karadağlı, hakkını aramak için mahkemeye başvurmuştu.

Programda bu görüntülerin arka arkaya ekrana getirilmesinden rahatsız olan Tamer Karadağlı, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

Tamer Karadağlı: Bunu hala göstermek size reyting kazandırıyor mu?

Saba Tümer: Yoo.

Karadağlı: Niye gösteriyorsunuz mesela merak ettim?

Tümer: Göstermeyelim, geçelim. Bize bir şeyden değil yani. O zaten üzerinden geçti onun...

Karadağlı: Hayır, geçti bir de ama hani başka şeylerden de konuşuyoruz.

Tümer: Kızının resmi varsa onu gösterelim.

Karadağlı: Yok, şu anda yanımda yok, ama bu benim anlamadığım bir şey. Mesela o daha renkli bir şey. Geliyor insanlar 'bu haber' bilmem ne...

Tümer: Ama onun üzerinden geçti zaten. Hüseyin de diyor ki, ben mi yaptım haberi? Doğru, biz yapmadık haberi.

Karadağlı: Yoo, zaten yapanlar şu anda yargıda.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24