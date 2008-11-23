'Bu görüntü reyting için mi?'

Başka bir konu hakkında konuşurken Antalya'da bir arkadaşıyla kumsalda çekilen görüntüleri yayınlanan Tamer Karadağlı, rahatsız olup tepki gösterdi.



Saba Tümer'in programına konuk olan oyuncu Tamer Karadağlı, Antalya'da arkadaşı Pelin Hızal Smines ile kumsalda çekilen görüntülerin tekrar tekrar gösterilmesine sinirlendi. Karadağlı, farklı bir konudan konuştuğu sırada ekrana sürekli olarak Antalya'da Pelin Hızal Smines ile kumsalda çekilen görüntülerin verilmesine tepki gösterdi.

Fox TV'de aylar önce yayımlanan haberde Karadağlı'nın Smines ile öpüştüğü şeklinde ifadeler yer almış, ancak bunu yalanlayan Karadağlı, hakkını aramak için mahkemeye başvurmuştu.



Programda bu görüntülerin arka arkaya ekrana getirilmesinden rahatsız olan Tamer Karadağlı, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:



Tamer Karadağlı: Bunu hala göstermek size reyting kazandırıyor mu?



Saba Tümer: Yoo.



Karadağlı: Niye gösteriyorsunuz mesela merak ettim?



Tümer: Göstermeyelim, geçelim. Bize bir şeyden değil yani. O zaten üzerinden geçti onun...



Karadağlı: Hayır, geçti bir de ama hani başka şeylerden de konuşuyoruz.



Tümer: Kızının resmi varsa onu gösterelim.



Karadağlı: Yok, şu anda yanımda yok, ama bu benim anlamadığım bir şey. Mesela o daha renkli bir şey. Geliyor insanlar 'bu haber' bilmem ne...



Tümer: Ama onun üzerinden geçti zaten. Hüseyin de diyor ki, ben mi yaptım haberi? Doğru, biz yapmadık haberi.



Karadağlı: Yoo, zaten yapanlar şu anda yargıda.

