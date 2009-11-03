Bu göğüsler 3 milyon dolar!

2 bin 900 parça elmas ve 22 yakutla bezenenözel tasarım sutyeni tanıtma görevini üstlenen Miller, People dergisine yaptığı açıklamada, "Bu sutyen tüm kadınların rüyalarını süsleyecek kadar güzel. Beyaz, şampanya ve konyak renkli elmaslarla oluşturulan desenler büyüleyici. Ortada sallanan 16 karatlık kalp şeklindeki elmas ise tek kelimeyle muhteşem. İşin ilginç yanı bu model çok da rahat" diye konuştu. Miller, bu çok özel parçayı 1 Aralık günü diğer Victoria's Secret mankenleriyle birlikte çıkacağı özel defilede giyecek.