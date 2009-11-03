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Bu göğüsler 3 milyon dolar!

Victoria's Secret'ın yeni şovunda tüm gözler Marisa Miller'ın 3 milyon dolarlık göğüslerinde olacak.

03 Kasım 2009 02:00

Victoria's Secret'ın yeni şovunda tüm gözler Marisa Miller'ın 3 milyon dolarlık göğüslerinde olacak.

 4 Foto Galeri

2 bin 900 parça elmas ve 22 yakutla bezenen
özel tasarım sutyeni tanıtma görevini üstlenen Miller, People dergisine yaptığı açıklamada, "Bu sutyen tüm kadınların rüyalarını süsleyecek kadar güzel. Beyaz, şampanya ve konyak renkli elmaslarla oluşturulan desenler büyüleyici. Ortada sallanan 16 karatlık kalp şeklindeki elmas ise tek kelimeyle muhteşem. İşin ilginç yanı bu model çok da rahat" diye konuştu. Miller, bu çok özel parçayı 1 Aralık günü diğer Victoria's Secret mankenleriyle birlikte çıkacağı özel defilede giyecek.
 

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