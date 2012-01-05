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Bu gizemli genç kim?

Seda Sayan’ın Astoria Alışveriş Merkezi’nde gizemli bir gençle görüntülenmesi, dedikoduların çıkmasına yetti.

05 Ocak 2012 02:00


T24-  Seda Sayan’ın Astoria Alışveriş Merkezi’nde gizemli bir gençle görüntülenmesi, dedikoduların çıkmasına yetti. Şarkıcı, genç için “Arkadaşım” deyip ekledi; “Dua edin de yeni yılda Allah bana güzel bir aşk versin”



Milliyet'in Cadde ekindeki habere göre, İşadamı Atilla Altay’dan ayrıldıktan sonra hayatına kimseyi sokmayanSeda Sayan, hâlâ aşkı arıyor. 


Önceki akşam gizemli bir gençle görüntülenince de dedikodu çarkı   dönmeye başladı hemen. Bunda ikilinin gazetecileri fark edip aynı kareye  girmeme gayreti de etkili oldu. 

Sayan, yanındaki gençle ilgili   soruları yanıtlamaktan kaçınarak, “Onunla ilgili bir şey yazmayın sakın.  Arkadaşım o benim. Ama dua edin, yeni yılda Allah bana güzel bir aşk versin de onunla mutlu olayım” dedi.  İkili, daha sonra bir lokantada   bir araya gelerek akşam yemeği yedi

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