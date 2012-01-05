Bu gizemli genç kim?

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Milliyet'in Cadde ekindeki habere göre, İşadamı Atilla Altay’dan ayrıldıktan sonra hayatına kimseyi sokmayanSeda Sayan, hâlâ aşkı arıyor.





Önceki akşam gizemli bir gençle görüntülenince de dedikodu çarkı dönmeye başladı hemen. Bunda ikilinin gazetecileri fark edip aynı kareye girmeme gayreti de etkili oldu.



Sayan, yanındaki gençle ilgili soruları yanıtlamaktan kaçınarak, “Onunla ilgili bir şey yazmayın sakın. Arkadaşım o benim. Ama dua edin, yeni yılda Allah bana güzel bir aşk versin de onunla mutlu olayım” dedi. İkili, daha sonra bir lokantada bir araya gelerek akşam yemeği yedi

