'Bu gençlikte iş var' yarışması sonuçlandı

T24 - TÜSİAD’ın girişimleriyle, üniversite öğrenci topluluklarının katkılarıyla organize edilen, öğrencilerin gruplar halinde katıldığı "Bu gençlikte iş var!" adlı iş fikirleri yarışması sonuçlandı. PowerMEMS adıyla yarışmaya katılan ODTÜ Elektrik ve Elektronil Mühendisliği Lisans Üstü öğrencisi Serol Türkyılmaz e ODTÜ Mikro ve Nanoteknoloji Programı Lisans Üstü öğrencisi Levent Beker kazandı.

"Bu gençlikte iş var" projesi, genç işsizliğine dikkat çekmek amacıyla üniversite gençliğinde farkındalık yaratma ve girişimcilik perspektifiyle çözüm yolları arama amacıyla her sene TÜSİAD aracılığıyla gerçekleşiyor.

Bu yıl yarışmada teknoloji ve istihdam ilişkisi üzerinde durulan projeler hazırlanması istendi.

Bu yıl "Bu gençlikte iş var" projesini kazanan yarışmacılar şöyle sıralandı:



BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ

Grubun Adı: PowerMEMS

Serol TÜRKYILMAZ – ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Lisans Üstü

Levent BEKER – ODTÜ Mikro ve Nanoteknoloji Programı Lisans Üstü



İKİNCİLİK ÖDÜLÜ

Grubun Adı: DeliYalıtkanlar

Mustafa Kemal İŞEN – Bilkent Üniversitesi Kimya Lisans

İrem ÖZCAN – Bilkent Üniversitesi Psikoloji Lisans



MANSİYON ÖDÜLÜ

Grubun Adı: Yeşil Asfalt

Berkay Türkben – Bilkent Üniversitesi Matematik Lisans

Hesamoddin Nabavi – Bilkent Üniversitesi İşletme Lisans