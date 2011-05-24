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Yaşam

'Bu gençlikte iş var' yarışması sonuçlandı

TÜSİAD’ın girişimleriyle, üniversite öğrenci topluluklarının katkılarıyla organize edilen, öğrencilerin gruplar halinde katıldığı "Bu gençlikte iş v

24 Mayıs 2011 03:00

T24 - TÜSİAD’ın girişimleriyle, üniversite öğrenci topluluklarının katkılarıyla organize edilen, öğrencilerin gruplar halinde katıldığı "Bu gençlikte iş var!" adlı iş fikirleri yarışması sonuçlandı. PowerMEMS adıyla yarışmaya katılan ODTÜ Elektrik ve Elektronil Mühendisliği Lisans Üstü öğrencisi Serol Türkyılmaz e ODTÜ Mikro ve Nanoteknoloji Programı Lisans Üstü öğrencisi Levent Beker kazandı.

"Bu gençlikte iş var" projesi, genç işsizliğine dikkat çekmek amacıyla üniversite gençliğinde farkındalık yaratma ve girişimcilik perspektifiyle çözüm yolları arama amacıyla her sene TÜSİAD aracılığıyla gerçekleşiyor.

Bu yıl yarışmada teknoloji ve istihdam ilişkisi üzerinde durulan projeler hazırlanması istendi.

Bu yıl "Bu gençlikte iş var" projesini kazanan yarışmacılar şöyle sıralandı:


BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ
Grubun Adı: PowerMEMS
Serol TÜRKYILMAZ – ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Lisans Üstü
Levent BEKER – ODTÜ Mikro ve Nanoteknoloji Programı Lisans Üstü


İKİNCİLİK ÖDÜLÜ
Grubun Adı: DeliYalıtkanlar
Mustafa Kemal İŞEN – Bilkent Üniversitesi Kimya Lisans
İrem ÖZCAN  – Bilkent Üniversitesi Psikoloji Lisans


MANSİYON ÖDÜLÜ
Grubun Adı: Yeşil Asfalt
Berkay Türkben  – Bilkent Üniversitesi Matematik Lisans
Hesamoddin Nabavi  – Bilkent Üniversitesi İşletme Lisans



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