T24 LogoT24 Logo
Gündem

"Bu gemilerin kime kaç liraya satıldığı dijital 'karartma' yoluyla mı saklanacak?"

"İnanırsanız…"

26 Kasım 2018 10:45

Sözcü yazarı Çiğdem Toker, geçen hafta İstanbul Deniz Otobüsleri'ne (İDO) ait gemilerin internette satışa çıktığını duyurdu. Toker, üç geminin de TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın, İDO Genel Müdürlüğü sırasında hizmete girdiğini kaydetti. Çiğdem Toker, ilgili kişilere satışı kimin yaptığını, gelirin kimin kasasına gireceğini sorularını  yöneltti.  Sorusuna yanıt gelmediğini öte yandan  İDO gemilerinin satışa çıkarıldığı www.nautisnp.com adlı siteye artık Türkiye'den erişilemediğini aktardı. 

TIKLAYIN- "İDO gemileri internette satışa çıktı"

TIKLAYIN- Olay denizde geçiyor; İDO'nun 'haksız rekabet' açıklamasından Binali Yıldırım da çıktı

"İDO otobüsü satan siteye erişim engeli"

İDO,  zarar eden hatlarını kapatacağını açıklayarak, iç hatlar seferlerini durdurdu. Çiğdem Toker  Oruç, Reis, Kaptan Paşa, Seydi Ali Reis isimli yüksek hızlı yolcu gemilerinin her birine 2 milyon dolar fiyat konulduğunu açıklayarak, satışı kimin yaptığını, gelirin kimin kasasına gireceğini sordu. Sorusuna yanıt gelmediğini ancak  İDO gemilerinin satışa çıkarıldığı www.nautisnp.com adlı siteye artık Türkiye'den erişilemediğini kaydetti.  Toker, 'Erişim yasağı' anlamına gelen 'access denied' uyarısı çıkan sayfada, sitenin kendisini saldırılardan koruduğu yazısının yer aldığını bildirdi.  Yazar, "İnanırsanız… Halkın parasıyla alınan bu gemilerin satılıp satılmadığı ve kime kaç liraya satıldığı dijital 'karartma' yoluyla mı saklanacak?" diye sordu. 

Çiğdem Toker'in "Büyük ihalede yanlıştan dönülüyor" başlığıyla (26 Kasım 2018) yayımlşanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz 

 

 

 

ETİKETLER

SözcüÇiğdem Tokerİstanbul Deniz OtobüsüİDOsatışBinali Yıldırım
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24