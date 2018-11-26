"Bu gemilerin kime kaç liraya satıldığı dijital 'karartma' yoluyla mı saklanacak?"

Sözcü yazarı Çiğdem Toker, geçen hafta İstanbul Deniz Otobüsleri'ne (İDO) ait gemilerin internette satışa çıktığını duyurdu. Toker, üç geminin de TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın, İDO Genel Müdürlüğü sırasında hizmete girdiğini kaydetti. Çiğdem Toker, ilgili kişilere satışı kimin yaptığını, gelirin kimin kasasına gireceğini sorularını yöneltti. Sorusuna yanıt gelmediğini öte yandan İDO gemilerinin satışa çıkarıldığı www.nautisnp.com adlı siteye artık Türkiye'den erişilemediğini aktardı.

TIKLAYIN- "İDO gemileri internette satışa çıktı"

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"İDO otobüsü satan siteye erişim engeli"

İDO, zarar eden hatlarını kapatacağını açıklayarak, iç hatlar seferlerini durdurdu. Çiğdem Toker Oruç, Reis, Kaptan Paşa, Seydi Ali Reis isimli yüksek hızlı yolcu gemilerinin her birine 2 milyon dolar fiyat konulduğunu açıklayarak, satışı kimin yaptığını, gelirin kimin kasasına gireceğini sordu. Sorusuna yanıt gelmediğini ancak İDO gemilerinin satışa çıkarıldığı www.nautisnp.com adlı siteye artık Türkiye'den erişilemediğini kaydetti. Toker, 'Erişim yasağı' anlamına gelen 'access denied' uyarısı çıkan sayfada, sitenin kendisini saldırılardan koruduğu yazısının yer aldığını bildirdi. Yazar, "İnanırsanız… Halkın parasıyla alınan bu gemilerin satılıp satılmadığı ve kime kaç liraya satıldığı dijital 'karartma' yoluyla mı saklanacak?" diye sordu.

Çiğdem Toker'in "Büyük ihalede yanlıştan dönülüyor" başlığıyla (26 Kasım 2018) yayımlşanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz