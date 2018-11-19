Sözcü yazarı Çiğdem Toker, İstanbul Deniz Otobüsleri'ne ait gemilerin internette satışa çıktığını yazdı. Toker, üç geminin de TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın, İDO Genel Müdürlüğü sırasında hizmete girdiğini kaydetti.

Toker'in "İDO gemileri internette satışa çıktı" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle.

...İDO'nun durdurduğu hatlarda sefer yapan üç gemi satışa çıkarılmış.

İhaleyle falan değil.

Gemi alım-satım ilanlarının yayımlandığı internet sitesi www.nautisnp.com'da.

Oruç Reis, Kaptan Paşa, Seydi Ali Reis isimli yüksek hızlı hafif yolcu gemilerinin satış ilanları fotoğraflarıyla birlikte alt alta duruyor sitede.

Gemilerin her birine 2'şer milyon dolar isteniyor. Üç geminin ortak özelliği 1997 yılında Norveç'te inşa edilmesi. Üçü de TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın, İDO Genel Müdürlüğü sırasında hizmete girmiş.

İDO, 2011'de özelleştirilirken mülkiyetin İBB'de kaldığı açıklanmıştı.

“O halde bu gemileri kim satışa çıkardı, geliri kimin olacak?”sorusunu sorabiliriz.

İDO'nun bu hafta yapacağı açıklama ne olursa olsun kesin görünen şu:

İBB'nin hesapları tutmamış toplum aleyhine sonuç doğurmuştur.

Unutmadan: İBB bu özelleştirme geliriyle metro hatları yapacaktı…

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