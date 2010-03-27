Bu gece tam bir saat dünyamız kararacak!

T24

‘24 saatlik umut ve hareket dalgası’

İstanbul’da mum ışığında eğlence

New York’taki Empire State Binası’ndan Taipei’deki Taipei 101 Gökdeleni’ne, İstanbul’da Boğaziçi Köprüsü’nden Dubai’deki dünyanın en yüksek gökdeleni Burc Halife’ye, 125 ülkeden yüzlerce bina ve mekân bu gece bir saatliğine kararacak. Amaç, küresel iklim değişikliğine dikkat çekmek.Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) tarafından dört yıldır düzenlenen ‘Dünya Saati’ adlı etkinliği Birleşmiş Milletler de destekliyor. Uygulamaya katılmak isteyenler, bu gece bir saat süreyle ışıkları kapatacak.Etkinlik 2007 yılında ilk olarak Avustralya’da başlamış, 2008’de küresel bir harekete dönüşmüştü. 2007’deki ilk denemede Sydney’de 2 milyon 200 bin insan ev ve işyerlerindeki ışıkları bir saat süreyle kapalı tutarak, elektrik tüketimi ve karbon kirliliğine dikkat çekmişti.Bugün de dünyanın en ünlü binalarının da aralarında olduğu 1200’den fazla noktayı, yerel saatler 20.30’u gösterdiğinde karanlık basacak. Organizatörleri 125 ülkenin katılacağı eylemi, ‘24 saatlik bir umut ve hareket dalgası’ olarak tanımlıyor. Etkinliğe geçen yıl 4 bin 88 kentten yüz milyonlarca kişi ve 88 belediye destek vermişti.Işıkları söndürecek diğer dünyaca ünlü binalar arasında Paris’teki Eyfel Kulesi, Londra’daki Buckhingam Sarayı, Sydney’deki Harbour Köprüsü ve Opera Binası, Pisa’daki Pisa Kulesi, Pekin’deki Yasak Şehir ve Olimpiyat stadyumu Kuş Kafesi, Hiroşima’daki Hiroşima Barış Anıtı, Kahire’deki Piramitler bulunuyor.Aralarında Google, Coca-Cola, Hilton, McDonalds, Canon, Panasonic, HSBC ve IKEA’nın bulunduğu dünyaca ünlü dev şirketler de katılımlarını açıkladı.Türkiye’de de 20.30-21.30 saatlerinde çok sayıda mekân ışıklarını söndürecek. Etkinliği organize eden WWF-Türkiye’nin Genel Müdürü Tolga Baştak, bu yıl Boğaziçi Köprüsü’nde de harici ışıkların kapatılacağını belirtiyor. Etkinlik kapsamında ayrıca Siemens Ev Aletleri ana sponsorluğunda Taksim The Hall’da özel bir gece gerçekleştirilecek. Aralarında Hale Caneroğlu, Balık Ayhan, Safa Bolat’la Şenlik Bandosu’nun da bulunduğu isimler şarkılarını küresel ısınmayla mücadele için mum ışığında söyleyecek.Akaretler Sıraevler’in ve W İstanbul’un dış cephe ışıkları söndürülüp mümkün olan iç alanlarda elektrik kullanımı minimuma indirilecek. Geceyi W Lounge’da geçirenler de mum ışığıyla baş başa kalacak. Çiçek Pasajı etkinliğe Tekirdağ Rakısı’nın desteğini alarak katılıyor. Pasajın ışıkları söndüğünde çeşitli sürprizlerin yanı sıra Tekirdağ Rakısı Fasıl Ekibi de şarkılarıyla geceyi hareketlendirecek. Kanyon Alışveriş Merkezi’ne de bir saatliğine karanlık hâkim olacak.Uygulamaya Türkiye’den destek vereceğini açıklayan kurumlar arasında Koç Topluluğu, Marshall Boya, Türkiye Bankalar Birliği, Borusan ve Jones Lang LaSalle, Yapı Kredi Bankası, ING Bank, İş Bankası da yer alıyor.