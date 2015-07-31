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Çevre

Bu gece 'Mavi Ay'ı kaçırmayın

Yüzyılda 5 kez meydana gelen doğa olayı Mavi Ay bu gece görülecek

31 Temmuz 2015 12:07

Nadir bir doğa olayı olan 'Mavi Ay', 2012 yılının Ağustos ayından sonra bu gece tekrar kendini gösterecek.

Dünya'da meydana gelen volkanik patlama ve orman yangınlarının neden olduğu toz bulutlarının hareketi sırasında mavi tonlarında görünen dolunay, ilk kez 1883 yılında belirgin bir şekilde görüldü.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Ay'ın renginin değişmediğini, toz bulutları sebebiyle öyle göründüğünü bildiren gökbilimciler, mavi tonuna en yakın dolunayın 1991 yılında görüntülendiğini açıklıyor.

Bir dahaki Mavi Ay'ın 2018 ve 2020 yıllarında yaşanması bekliyor.

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