Bu gece Kadir gecesi

Kuran'ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Hz. Muhammed'e elçilik görevinin verildiği gece olarak, her yıl Ramazan ayının 27'nci günü kutlanan Kadir Gecesi' bu gece kutlanacak. Bu gecede mevlitler okunacak, dualar edilecek, televizyonlar bazı camilerden canlı yayınlar yapacak.



Diyanet İşleri Başkanlığı bu yıl, Kadir Gecesi’nde vatandaşların kolay ulaşabileceği ve halkın yoğunlukla ziyaret ettiği yurtçapındaki 2 bin 194 camiyi, ibadet etmek isteyenler için sabaha kadar açık tutacak.



İstanbul'da Sultan Ahmet, Eyüp Sultan, Fatih, Hırka-i Şerif, Süleymaniye, Beyazıt, Yıldız Hamidiye, Büyük Mecidiye, Sinan Paşa, Yuşa, Yakuplu Merkez, Bezm-i Alem Valide Sultan, Sümbül Efendi, Ayazma, Hoca Ali Rıza camilerinin aralarında bulunduğu 72 camide vatandaşlar sabaha kadar ibadet edebilecek.



