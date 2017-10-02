Bu fotoğraftakiler toplam 4 bin 750 kilo zayıfladı

MERSİN, (DHA)- MERSİN\'de tüp mide ameliyatı ile toplamda 4 bin 750 kilo veren 95 kişi, düzenlenen partide buluştu.

Özel bir hastanede görevli Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Erdal Cücük\'ün tüp mide ameliyatı uyguladığı hastalar, bir araya geldi. Bir restorandaki partiye, ameliyat olduktan sonra toplamda 4 bin 750 kilo veren ve Türkiye\'nin değişik yerlerinden gelen 95 kişi katıldı. Partide, tüp mide ameliyatıyla 50 kilo veren ve Sinan Akçıl ile birlikte söyleyip klip çektiği \'Şarttır\' şarkısıyla ünlenen Ferah Zeydan ile Güney Yüksel sahne aldı. Mide küçültme ameliyatı için geldiği hastanede tanıştığı eşi Sercan Çiçekdağı ile partiye katılan Elif Çiçekdağı, kilo verdikten sonra hayatının değiştiğini söyledi. Geçen yıl dünyaya getirdiği oğluna \'Erdal\' adını veren Çiçekdağı, 2\'inci çocuğuna hamile olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

\"Ameliyat için hastanede yatarken, aynı nedenle hastanede yatan eşim Sercan Çiçedağı ile tanıştım. Ameliyattan sonra evlendik. Bu arada ikimiz toplam 131 kilo verdik. İlk çocuğumuza doktorumuzun adını koydum. Şimdi ikincisine hamileyim. Ona Mehmet Efe adını vereceğiz.

\"Partinin bir başka dikkat çeken ismi ise kiloluyken çekilmiş fotoğraflarını yanında getiren muhasebeci 42 yaşındaki Elif Güray Alevoğlu, \"Ergenlik döneminden bu yana kilo sorunum vardı. Ama özellikle son 15 yıldır büyük sıkıntı yaşıyordum. Geçen yıl 125 kilo olarak ameliyata girmiştim. Şimdi 74 kiloyum. Yani 51 kilo verdim. Hedefim 65 kiloya inmek\" diye konuştu.

2016 yılında yaklaşık 2 ay arayla ameliyat olan Özlem Kıt ve Zümrüt Tengü kardeşler, abla-kardeş olarak 137 kilo verdikten sonra hayatlarının değiştiğini söyledi.

Ferah Zeydan ve Güney Yüksel\'in şarkılarıyla renklenen partide hastalarına kısa bir konuşma yapan Op. Dr. Erdal Cücük, ameliyatla sadece mideyi değiştirdiklerini, yeme alışkanlığıyla ilgili olarak ise beyinde değişiklik yapmadıklarını belirtti. Cücük, \"Bu ameliyatı olunca her şeyin bittiğini düşünmeyin. Kalori alımınıza dikkat edin. Özellikle meyve suyu ve koladan uzak durun. Sizlere, bir diyetisyenden danışmanlık almayı öneriyorum\" dedi.



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