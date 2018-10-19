"Bu fotoğraftaki siyah ceketli, kravatlı kişi Gülse Birsel'in akrabası"

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Uşak’ın ilk fotoğrafçısı Kazım Özler’in çektiği fotoğrafta, ünlü senarist-oyuncu Gülse Birsel’in İstiklal Madalyalı dedesinin kuzeninin de yer aldığını aktardı.

"Jet Sosyete’ bu kareye nasıl girdi" başlığıyla bir yazı kaleme alan Özkök, bugünkü yazısında şunları kaydetti:

Hepimizin çok iyi bildiği bir fotoğraf...

Fotoğrafın üzerinde “Cumhuriyet’i biz böyle kazandık” yazıyor.

Meğer hepimizin bildiği bu fotoğrafta, hiçbirimizin bilmediği bir şey varmış.

Daha önce yazmıştı ama bu ayki Tuhaf dergisinde ayrıntıları da vardı.

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Fotoğrafı 1935 yılının Cumhuriyet Bayramı’nda, Uşak’ın ilk fotoğrafçısı Foto Kazım diye bilinen Kazım Özler çekmiş.

Gerisini Tuhaf dergisine bu yazıyı yazan kişinin ağzından aktarıyorum:

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“Babamın babası Asım Bey İstiklal Savaşı’nda dört madalya almış. O yıllarda Kurtuluş Savaşı’nda mücadele edenlere çokça verildiği gibi ‘Mücahit Asım” lakabıyla tanınırmış.

O yıllarda ‘cihat’ şimdi Ortadoğu’da olduğu gibi üzerine bomba bağlayıp masum insanların ortasında patlatmak için kullanılmayan, vatanın bağımsızlığı için mertçe savaşmayı ifade eden bir kelime.

Dedemin daha sonra Türk Tarih Kurumu’na bağışlanmış üzerinde 33 kurşun bulunan bir pelerini var.”

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Fotoğraftaki siyah ceketli kravatlı kişi ise, o günlerde ilçenin belediye başkanı olan Kamil Kabalak…

Gülse Birsel’in İstiklal Madalyalı dedesinin kuzeni…

Fotoğraf Genelkurmay Başkanlığı arşivinden çıkmış…

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Yazısını şu cümlelerle bitirmiş: “Birbirimize ‘Bizans bilmemnesi’, ‘Şu renk Türk’, ‘Defolup gidecekler’ diye laklak edersek, o isim taktığın adam tak diye bu tarz bir fotoğraf çıkarır koyar ortaya, sana da çok fena kapak olur...”

Her gün bizi birbirimize düşürmek için her türlü nifakı sokan trol kafaları bir kenara bırakıp birbirimize bu güzel gözlerle bakmayı bir öğrenirsek...

İnanın her şey çok daha güzel olacak...