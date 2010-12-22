Bu fotoğraflar Türkiye'de çekildi!

T24 - Sirius UFO Uzay Bilimleri Araştırma Merkezi'nden Haktan Akdoğan'ın yayımladığı fotoğraflar UFO'ları bir kez daha gözler önüne serdi. Akdoğan, yaptığı açıklama şu görüşlere yer verdi.

Bilindiği üzere, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sıklıkla UFO gözlemleri yapılmakta, dünyadışı zeki yaşama dair sivil ve resmi kişilerce önemli tanıklıklar yaşanmakta ve zaman zaman bu gözlemler amatör kameralarla vatandaşlarımız tarafından filme alınarak belgelenmektedir.



Bu fotoğraflar Tütkiye'de çekildi!



Kurumumuza, Haziran 2010- Kasım 2010 tarihleri arasındaki 6 aylık dönemde yapılan UFO ihbar sayısı toplam 1452 olup, bu ihbarlardan 368 tanesi digital fotoğraf veya video kameralarla kayda alınmıştır..Kurumumuz tarafından bu 368 görsel material üzerinde yapılan detaylı analizler ve incelemeler sonucunda , 52 tanesinde (38 fotoğrafla 14 video da) UFO kategorisine giren cisimler olduğu tespit edilmiştir..Yaklaşık %14 de.. Diğer %86 sının ise; uydu, Venüs, çin feneri, kuş, leke, ışık yansıması ve yanılsama gibi açıklanabilir doğal fenomenler olduğu belirlenmiştir...



Gözlemlerin yapıldığı bölgeler, İstanbul ve çevresi, Antalya, Alanya, Fethiye, Ordu, Bursa, Samsun, Ankara, İzmir ve çevresi, Aksaray, Afyon, Uşak, Kayseri, Sivas, Edirne, Bilecik, Çanakkale, Eskişehir, Safranbolu, Kıbrıs, Adıyaman, İzmit, Bolu.





2011'E DİKKAT!



Önümüzdeki dönemde de UFO gözlemlerinin tüm dünyada ve Türkiye'de çok ciddi bir şekilde artacağını ve 2011 ile 2012 yılının UFO gözlemleri açısından en önemli yıllar olacağını öngörmekteyiz..



Bu arada, Meksika, İngiltere, Fransa, Danimarka, ve İsveç hükümetlerinden sonra şimdi de Brezilya Hava Kuvvetleri UFO raporlarını içeren birçok dosyayı halkın bilgisine açmıştır..Ayrıca Çin hava sahası geçtiğimiz haftalarda UFO lar yüzünden bir süre hava trafiğe kapatılmış ve bu olay tüm dünyada büyük yankı bulmuştur..Yine geçtiğimiz haftalarda, üstdüzey bir düzine askeri yetkili Washington Ulusal Basın Klübünde birçok önemli medya kuruluşunun katıldığı bir basın toplantısıyla, UFO gözlemlerinin birçok defa askeri üslerde ve nükleer başlıklı silahların ve füzelerin konuşlandırıldığı bölgelerde defalarca gözlemlendiğini itiraf etmişlerdir..



Ayrıca Avrupa Parlementosunda UFO belgelerinin gizliliklerinin kaldırılması üzerinde 4, 179, 180 ve 189 maddeleri dikkate alarak Avrupa İşlevselliği Antlaşması üzerinde bildiri yazıldı. Birliğin 33 meclis üyesinin anlaşarak yayınladığı bildiride Avrupa ülkelerinden arşivlerindeki UFO belgelerini halklarla paylaşmaları istendi. Medya kurumlarında, sivil toplum örgütlerinde ve bilimsel çalışmalar yürüten merkezlerde değerlendirilmek üzere kamuoyuna açıklanan bildiride, UFO'ların varlığı kabul edilerek ülkelerden ellerindeki UFO arşivlerini ifşa etmeleri istendi.. Komisyon üyesi 33 devletin imza attığı bildiri tüm dünyada büyük yankı uyandırdı.



"UFO Gerçeği" nin dünya hükümetleri tarafından açıklanmasının artık zamanı gelmiştir. İnsanlık için büyük önem taşıyan ve gezegenimizin tarihindeki dönüm noktalarından birini başlatacak olan bu açıklama, dünya tarihinde görülmemiş bir zamanı başlatarak, tüm insanlığı yeni bir bilgi çağına taşıyacak dev bir süreci başlatacaktır...





