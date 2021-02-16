Bu fotoğraflar tarihe geçiyor: Florya Metin Oktay Tesisleri'ne asılacak

Marcao ve Henry Onyekuru’nun Kasımpaşa maçında penaltı noktasını temizlediği anın fotoğrafları Florya Metin Oktay Tesisleri’ne asılacak.

Galatasaray'da Kasımpaşa maçına damga vuran, Marcao ve Onyekuru'nun penaltı noktasını temizlediği o karenin Florya Metin Oktay Tesisleri'ne asılmasına karar verildi.

Hürriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre, sarı-kırmızılı yönetim, 23. şampiyonluk yolunda ışık olması için o fotoğrafı tesislerine asma kararı aldı.

Teknik direktör Fatih Terim de maç bitiminde tüm olumsuz hava koşulları, bozuk zemine karşın futbolcularını sergiledikleri mücadeleden dolayı tebrik etti.

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