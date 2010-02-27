Bu fotoğraflar içi çekmediği kalmadı

T24 -

Aslanların su içtiği yerin yakınına saklanmak için yerler yaptı, hendekler kazdı. Ama olmadı. Son bir şey denemeye daha karar verdi.32 yaşındaki fotoğrafçı cesaretini toplayıp fotoğraf makinesiyle boynuna kadar bulanık suyun içine girip oturarak her gün üç saat boyunca bu halde bekledi ve muhteşem fotoğrafları çekmek için uğraştı.Her ne kadar Bilharzia gibi tropikal hastalıklara ve sivrisinekler yüzünden iki kez ölümcül sıtmaya yakalansa ve türlü parazitler kapsa da ortaya çıkan fotoğraflar verilen bütün emeğe değdiğini gösteriyor.Kan testi sonuçları doktorları şoke eden fotoğrafçı yaşadıklarını şöyle anlatıyor:"Doktorlar, test sonuçlarını görünce paniğe kapıldı. Test sonuçlarım çok sayıda parazit kaptığımı gösteriyordu. Bunların arasında dahili parazit ve Hook Kurdu olarak bilinen bilhassa iğrenç harici bir parazit de vardı. Bu parazit ayak derimin altında görülebiliyordu ve geceleri hareket ediyordu. Her sabah onun nerede olduğunu bulmak oyun haline gelmişti."Uzun süre hasta olarak yatakta kalan ve güçlü antibiyotikler ile deri altından görülen parazitler için sıvı nitrojen püskürtülmesi ve çok sayıda başka ilaçla tedavi edilerek nihayet iyileşen fotoğrafçı, şimdi emeğinin karşılığını almanın keyfini yaşıyor.Kenya'nın Nguruman Tepeleri'nde çekilen bu harika fotoğraflar, BBC Wildlife Magazine'nin mart sayısında yayınlanacak ve çok geçmeden ödüle layık görülecekleri muhakkak!