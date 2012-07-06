Bu fotoğrafla halktan yardım istedi

İngiltere’de sokakta tecavüze uğrayan ve feci şekilde dövülen Stephanie Hewson saldırganı yakalatmak için cesur bir yöntem uyguladı ve haklın desteğini almak adına saldırıdan sonra çekilen fotoğrafını basına dağıttı.

İngiltere’nin Tyne and Wear bölgesine bağlı North Tyneside kasabasında yaşayan Stephanie Hewson arkadaşlarıyla geçirdiği bir gecenin ardından eve dönerken bir kişinin saldırısına uğradı.

Hewson, üç yılın sonunda saldırganın yakalanmaması üzerine hareket geçti ve halkın da polisin arama çalışmalarına destek vermesi için cesur bir harekette bulundu.

Tecavüze uğrayan ve feci şekilde dövülen Hewson saldırganın yakalanması için bekledi. Fakat o çok beklediği anın bir türlü gelmediğini görünce saldırının ardından çekilen fotoğrafını basınla paylaştı.

Olaydan sonra burnu kırılan, dudakları yırtılan ve gözlerinden darbe aldığı için uzun süre tedavi gören 26 yaşındaki genç kadın geçirdiği travma yüzünden bu süreç içinde psikologların kapısını aşındırdı.

İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan Hewson şunları söyledi: “O geceden sonra hayatım tamamen değişti. Artık geceleri dışarı çıkamıyorum. Hava karardıktan sonra markete bile gidemiyorum, arabama yürümeye korkuyorum.”

Olay gecesi sokaktan geçen bir kişi Hewson’ıı kanlar içinde yatarken bulmuş ve polise haber vermişti.