Bu fotoğrafı 3 metreden çekti, hâlâ yaşıyor

Pakistanlı fotoğrafçı Atıf Said, Lahor'da safaride hızla üzerine doğru gelen erkek aslanın 3 metre kadar yakınından fotoğrafını çekti.

Said, fotoğrafı çekmek için hayatını riske etti. Aslanın yaklaştığını gören Said, hemen arabasından inip fotoğraf çekmek için mevzilendi. Aslan birkaç metre yaklaşıncaya kadar bekleyen fotoğrafçı son anda arabaya atladı. Said, bu sırada aslandan pek kolay görülemeyecek birkaç kare çekmeyi başardı. Said, “Aslanın heybet ve haşmetini gösterebilmemin tek yolu buydu. Onun üzerime atlamasıyla benim arabanın içine atlamam aynı anda oldu. Kıl payı farkla kurtuldum” diye konuştu. Pakistanlı fotoğrafçı, olayın dehşetini şimdi daha iyi anladığını, bir daha böyle bir şeye cesaret edemeyeceğini söyledi.