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Yaşam

Bu fotoğrafı 2,5 milyon kişi paylaştı!

ABD’nin Wisconsin eyaletinde yaşayan John Unger henüz yavruyken evine aldığı köpeği Schroep hastalanınca tüm insanlara örnek olacak bir davranış sergiledi

10 Ağustos 2012 21:59

ABD’de hasta köpeğinin ağrılarını dindirmek için onu her akşam gölde kucağında uyutan John Ungar’ın fotoğrafı Facebook’ta 2,5 milyon kişi tarafından paylaşıldı.

Eklem iltihabı olan Schroep’ın ağrılarını dindirmek için onunla her akşam göle giren Unger’in, köpeğini uyuturken çekilen karesi Facebook’ta bugüne kadar 2,5 milyon kişi tarafından paylaşıldı.
 
19 yıldır köpeğinden bir an olsun ayrılmayan Unger İngiliz Daily Mail gazetesine konuşarak şunları söyledi:
 
“Onu 8 aylıkken kendisine eziyet eden sahibinin elinden kurtardım. Depresyonda olduğum bir dönemde intihar girişiminde bulundum. Schroep o günlerde hayatımı kurtardı. Bu köpek için her şeyi yaparım.”
 
İnternette binlerce kez beğenilen fotoğraf Unger’in yakın arkadaşı Hannah Stonehouse Hudson tarafından çekildi.
 
Hudson fotoğrafın altına yazdığı yazıda Unger’in köpeğini her akşam göle taşıdığını söyledi. Hudson şunları yazdı:
 
“Göl bu mevsimde durgun. Suyun derecesi de Shep’in ağrıyan kemiklerine iyi geliyor. Shep sadece suda uyuyabiliyor.
 
İnsanlar bu fotoğrafa baktıklarında saf sevgiyi, inceliği ve insanlarla köpekler arasındaki bağı gördüklerini söylüyor.”
 

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