Bu fotoğraf bir ilk!

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, dün eşi Hayrünnisa Gül ile birlikte 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Devlet Bakanı Nimet Çubukçu ve beraberindeki engelli heyetini kabul etti. Böylece Gül'ün Çankaya Köşkü'ndeki resmi bir kabulünde ilk kez eşi Hayrünnisa Gül de yer

almış oldu.



Köşk'ün Kırmızı Salonu'nda gerçekleşen kabulde, Hayrünnisa Gül, Cumhurbaşkanı Gül'ün solunda heyet üyeleri yanında oturdu. Gül'ün sağ tarafında da heyet başkanı olarak Çubukçu yer aldı. Kabulde tekerlekli sandalyedeki engelli bir kadın da minik bebeği ile birlikte hazır bulundu.



Eşli davetlerde yer almıştı



Abdullah Gül cumhurbaşkanı seçildikten sonra eşi Hayrünnisa Gül, eşli yabancı konuk karşılama töreni, eşli resmi akşam yemeği daveti, eşli resepsiyon daveti ile özel günlerde gerçekleşen törenlerde yer almıştı. Ancak Hayrünnisa Gül düne kadar Cumhurbaşkanlığı makam katında gerçekleşen heyet kabullerinden herhangi birinde bulunmamıştı. Hayrünnisa Gül, dün ilk kez Cumhurbaşkanı Gül'ün resmi bir heyeti kabulünde yer aldı.

