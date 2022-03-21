"Bu fiyatla süt üretimi imkânsız"

Süt Konseyi'nin 4 lira 70 kuruş olan çiğ süt fiyatlarını 1 lira artırarak 5 lira 70 kuruş olarak önermesi, üreticilerin tepkisine neden oldu. Açıklanan artışı yetersiz bulan üretici, ineklerin kesime gitmemesi için için çiğ süt fiyatının en az 7,5 lira olması gerektiğinden yana.

Bloomberg HT yayına katılarak değerlendirmelerde bulunan Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, artışın çok yetersiz olduğunu savundu.

"Dünyanın her yerinde yem fiyatları arttı. Süt Avrupa'da da 0.53 euro. Yem maliyetlerinden etkilenen üreticinin Türkiye'de yaşayabilmesi için süt fiyatlarının revize edilmesini istemiştik" diyen Doğru, üreticinin yaşayabilmesi için sattığı bir kilo süt ile en az 1.3 kilo yem alabilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Bu hesapla açıklanan çiğ süt fiyatlarının üreticiyi kurtarmasının mümkün olmadığını belirten Doğru, "Buradan yeni Tarım Bakanı ve Süt Konseyi'ne çağrı yapıyorum. Bu fiyat inekleri kesime gitmekten kurtarmaz. Bu fiyatlarla üretim yapmak imkansız. İnekleri bir kez kaybedersek yeniden süt üretimi zaman alır. Bu nedenle süt fiyatlarını revize edin. Sütçüyü yaşatacak fiyat 7,5 liradır" dedi.

Süt ve süt ürünlerinin enflasyona katkısının yüzde 3 olduğunu da hatırlatan Doğru, bunun çok yaşamsal bir fark yaratmadığını ama üreticinin sorununa çare bulunması gerektiğini yineledi.