Bu filmlerle korktuk

1920’lerden günümüze tüm Sinema tarihinin en korkunç 100 filmi belirlendi.
Sinema tarihinin en korkunç 100 filmi belirlendi. İnternette bilim
ve paranormal olaylarla ilgili haber portalı totalscifionline sitesi
oylamayla 1920’lerden günümüze tüm zamanların en korkunç filmlerini
seçti. Beyazperdenin 90 yıllık korku serüveninde UFO’lar, hayaletler,
sapıklar, cinler, kötü ruhlar izleyiciyi koltuğunda diken üstünde
oturturken hiçbiri ‘Cinnet’ kadar başarılı olmadı. Stephen King’in
romanından uyarlanan Stanley Kubrick’in yönetmenliğini yaptığı, 1980
yapımı ‘The Shining/ Cinnet’ listede bir numara oldu. Başrolünü Jack
Nicholson’ın başrol oynadığı film kapıcı olmak üzere ailesiyle metruk
bir otele yerleşen adamın kötü ruhların etkisi altına giriyor. Korku
filmi izleyicileri kötü ruhları seviyor. İki numaradaki 1968 Polanski
yapıtı ‘Rosemary’s Baby/Rosemary’nin Bebeği’de kötülük bu kez bu kez
hamile bir kadının karnındaki bebeği hedef alır. Sinemaseverler 1973
yapımı ‘The Wicker Man/Lanetli Ada’yı 3 numaraya yerleştirdi. Sinema
tarihinin en korkunç filmleri listesinden ilk 10 film şöyle:
1. Cinnet S. Kubrick
2. Rosemary’nin Bebeği R. Polanski
3. Lanetli Ada R. Hady
4. Frankenstein’ın Gelini J. Whale
5. Sapık Alfred Hitchcock
6. Yaratık Ridley Scott
7. Yaşayan Ölülerin Gecesi Romero
8. Teksas Katliamı Tope Hooper
9. Cadılar Bayramı Carpinter
10. Jaws Spielberg