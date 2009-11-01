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Kültür-Sanat

Bu filmlerle korktuk

1920’lerden günümüze tüm Sinema tarihinin en korkunç 100 filmi belirlendi.

01 Kasım 2009 02:00

1920’lerden günümüze tüm Sinema tarihinin en korkunç 100 filmi belirlendi.

Sinema tarihinin en korkunç 100 filmi belirlendi. İnternette bilim ve paranormal olaylarla ilgili haber portalı totalscifionline sitesi oylamayla 1920’lerden günümüze tüm zamanların en korkunç filmlerini seçti. Beyazperdenin 90 yıllık korku serüveninde UFO’lar, hayaletler, sapıklar, cinler, kötü ruhlar izleyiciyi koltuğunda diken üstünde oturturken hiçbiri ‘Cinnet’ kadar başarılı olmadı. Stephen King’in romanından uyarlanan Stanley Kubrick’in yönetmenliğini yaptığı, 1980 yapımı ‘The Shining/ Cinnet’ listede bir numara oldu. Başrolünü Jack Nicholson’ın başrol oynadığı film kapıcı olmak üzere ailesiyle metruk bir otele yerleşen adamın  kötü ruhların etkisi altına giriyor. Korku filmi izleyicileri kötü ruhları seviyor. İki numaradaki 1968 Polanski yapıtı ‘Rosemary’s Baby/Rosemary’nin Bebeği’de kötülük bu kez bu kez hamile bir kadının karnındaki bebeği hedef alır. Sinemaseverler 1973 yapımı ‘The Wicker Man/Lanetli Ada’yı 3 numaraya yerleştirdi. Sinema tarihinin en korkunç filmleri listesinden ilk 10 film şöyle:

1. Cinnet   S. Kubrick 

2. Rosemary’nin Bebeği   R. Polanski

3. Lanetli Ada   R. Hady

4. Frankenstein’ın Gelini   J. Whale

5. Sapık   Alfred Hitchcock

6. Yaratık   Ridley Scott

7. Yaşayan Ölülerin Gecesi  Romero

8. Teksas Katliamı Tope Hooper

9. Cadılar Bayramı  Carpinter

10. Jaws   Spielberg

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