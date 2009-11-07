Bu filmin korsanını yapmadılar

Nefes filminden kareler - TIKLAYIN

Yaklaşık 2 milyon kişinin izlediği ve dünyanın en önemli sinema sitesi imdb.com’da savaş-macera kategorisinde birinci sıraya kadar yükselen filmin korsanının olmaması hakkında çeşitli yorumlar yapılıyor. Korsancıların bu kararı almalarında filmden elde edilecek gelirin bir bölümünün Türk Silahlı Kuvvetlere gideceğini öğrenmelerinin payı var. Bir korsan film satıcısı, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Türk Silahlı Kuvvetleri’ne olan sevgi ve saygımızdan dolayı, Türk halkının bu filmi özellikle sinemalarda izlemesini istiyoruz. Böyle bir kararı genel olarak aldık. Kimse ‘Nefes: Vatan Sağolsun’ filminin VCD ve DVD’sini yapmıyor, yapmak istemiyor. Bu karara uymayan insanları ise önce biz engelliyoruz.”