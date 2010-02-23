T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Bu filmi tek başına izleyebilene 11 bin dolar

Hindistan'da sinema salonunda tek başına korku filmi izleyebilene, yaklaşık 11 bin dolar ödül teklif edildi.

23 Şubat 2010 02:00

T24 - Hindistan'da sinema salonunda tek başına korku filmi izleyebilene, yaklaşık 11 bin dolar ödül teklif edildi.




VİDEO İÇİN TIKLAYINIZ:


Yapımcı Ram Gopal Varma, filmin tanıtımı için bulunduğu Mumbai'de gazetecilee yaptığı açıklamada, bir aileyi saran kötü bir ruhun anlatıldığı ve aynı adlı ilk filminin devamı olan "Phoonk 2"nin kendisini korkutmayacağını söyleyenleri, sinemada tek başına filmi izlemeye davet ettiklerini söyledi.


Varma, bunun başaracağını iddia eden izleyicinin, filmin gösterileceği sinema salonunda kalp atışlarının kaydedileceği bir makineye bağlanacağını ve tüm gösterim sırasında gözlerini kapatmadığını ispatlamak için kamerayla görüntüleneceğini kaydetti.



Sözkonusu kayıtların, sinema salonu dışında kurulan bir ekranda gösterileceğini belirten Varma, bunu başaran olursa kendisine yaklaşık 11 bin dolar para ödülü verileceğini bildirdi.


Ram Gopal Varma "Phoonk" serisinin ilki için de benzer bir teklifte bulunmuş, ancak filmin tanıtımı için yapılan yarışma, gönüllü seçimine hile karıştırıldığı iddiaları üzerine iptal edilmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24