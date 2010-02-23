Bu filmi tek başına izleyebilene 11 bin dolar

T24 - Hindistan'da sinema salonunda tek başına korku filmi izleyebilene, yaklaşık 11 bin dolar ödül teklif edildi.







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Yapımcı Ram Gopal Varma, filmin tanıtımı için bulunduğu Mumbai'de gazetecilee yaptığı açıklamada, bir aileyi saran kötü bir ruhun anlatıldığı ve aynı adlı ilk filminin devamı olan "Phoonk 2"nin kendisini korkutmayacağını söyleyenleri, sinemada tek başına filmi izlemeye davet ettiklerini söyledi.



Varma, bunun başaracağını iddia eden izleyicinin, filmin gösterileceği sinema salonunda kalp atışlarının kaydedileceği bir makineye bağlanacağını ve tüm gösterim sırasında gözlerini kapatmadığını ispatlamak için kamerayla görüntüleneceğini kaydetti.





Sözkonusu kayıtların, sinema salonu dışında kurulan bir ekranda gösterileceğini belirten Varma, bunu başaran olursa kendisine yaklaşık 11 bin dolar para ödülü verileceğini bildirdi.



Ram Gopal Varma "Phoonk" serisinin ilki için de benzer bir teklifte bulunmuş, ancak filmin tanıtımı için yapılan yarışma, gönüllü seçimine hile karıştırıldığı iddiaları üzerine iptal edilmişti.