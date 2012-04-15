Sinemaseverler Emek Sineması’nın yıkımına karşı Taksim Meydanı'ndan Emek Sineması'na kadar yürüdü ve Kamer İnşaat'ın projesini protesto etti.

Sinemaseverler Emek Sinemasına sahip çıkmaya devam ediyor. Sinemayı 4. kata taşıyacak yeni projeye karşı çıkanlar ve ‘Emek Bizim’ diyenler bugün bir yürüyüş düzenleyerek Kamer İnşaat'ın projesini protesto ettiler.

16.30’da Taksim Tramvay Durağı’nda buluşup Emek Sinemasına kadar yürüyen topluluk, yürüyüşün sonunda Fetih Beyoğlu: Grand Pera filminin biletlerini aynı anda yırtarak havaya fırlattı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada da şöyle denildi:

''Kamer İnşaat kamuoyunun yanlış ve eksik bilgi sahibi olduğu gerekçesiyle yeni bir PR çalışması yürütmeye başladı. Oysa, ‘Grand Pera’ projesi adını verdikleri bu “yeni” proje, yine Emek Sineması’nı ‘moving’ yöntemi ile 4. kata taşıyarak, 10 salonlu bir sinema zincirinin süsü haline getirmeyi hedefliyor.

Kamer İnşaat, aynı projeyi farklı kılıflarla önümüze sunarak bizi ikna edemez. Bir kez daha söylüyoruz; Emek Sineması’nın bulunduğu yerde yenilenmediği ve kapısının sokağa açılmadığı herhangi bir projeye ikna olmayacağız.

Emek Sineması kamuya, yani bize aittir. Emek Sineması’nın yıkılmasına, Taksim Meydanı’nın “yayalaştırılmasına”, Tarlabaşı’nın “yenilenmesine”, Beyoğlu’nun satışa çıkartılmasına ikna değiliz, olmayacağız! Bu filmi seyretmeyeceğiz!''