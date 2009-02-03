'En İyi Film' de dahil tam 13 dalda Oscar adayı olan 'The Curious Case Of Benjamin Button'ın yıldızı Brad Pitt, "Bu film hayatımı değiştirdi" diye konuştu. Brad'in en tuhaf hikayesi! - FOTOGALERİBrad Pitt fotoğrafları - FOTOGALERİ
Sabah'ın haberine göre artık yaşadığı her günün kıymetini bildiğini söyleyen ünlü aktör, "Zamanın ne kadar kısa olduğunu çok iyi anladım. 10 gün, 10 yıl veya 40 yıl... Ne kadar yaşayacağımız hiç belli değil. Bu yüzden hayatımın hiçbir anını boşa geçirmek istemiyorum. Angelina (Jolie) ve çocuklarım benim için en değerli şeyler, tüm vaktimi onlara ayırıyorum" dedi.