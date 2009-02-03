'Bu film hayatımı değiştirdi'

Brad'in en tuhaf hikayesi! - FOTOGALERİ

Brad Pitt fotoğrafları - FOTOGALERİ

Sabah'ın haberine göre artık yaşadığı her günün kıymetini bildiğini söyleyen ünlü aktör, "Zamanın ne kadar kısa olduğunu çok iyi anladım. 10 gün, 10 yıl veya 40 yıl... Ne kadar yaşayacağımız hiç belli değil. Bu yüzden hayatımın hiçbir anını boşa geçirmek istemiyorum. Angelina (Jolie) ve çocuklarım benim için en değerli şeyler, tüm vaktimi onlara ayırıyorum" dedi.