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Bu film çok konuşulacak!

Tolga Örnek’in yönettiği ve başrollerinde önemli isimlerin yer aldığı ‘Kaybedenler Klübü’nün fragmanı yayımlandı.

21 Ocak 2011 02:00

T24 - Tolga Örnek’in yönettiği ve başrollerinde önemli isimlerin yer aldığı ‘Kaybedenler Klübü’nün fragmanı yayımlandı. Grup seks çekimlerinin çok konuşulduğu filmin fragmanına ise söz konusu sahneler oyuncuların isteği üzerine konulmadı.

Emekli Oramiral Özden Örnek’in yönetmen oğlu Tolga Örnek’in 18 Mart’ta gösterime girecek yeni filmi “Kaybedenler Klübü”nün fragmanı görücüye çıktı. Başrollerini Nejat İşler, Yiğit Özşener, Ahu Türkpençe, İdil Fırat ve Rıza Kocaoğlu’nun paylaştığı film, yaşanmış bir öyküyü konu alıyor. Alternatif kitaplar basan bir yayınevinin sahibi olan Kaan (Nejat İşler) ile Kadıköy’de bar işleten Mete (Yiğit Özşener) isimli iki arkadaşın 90’lı yıllarda efsaneleşen radyo programı macerasını anlatan film, çekilen grup seks sahnesiyle çok konuşuldu.  

Bu film çok tartışılacak

TÜM SET SOYUN DU MU?

Ancak oyuncular Örnek’ten bu sahneleri özellikle fragmana koymaması rica etti. Yönetmen Örnek de oyuncularının gösterim öncesi öne çıkmasını istemedikleri bu kareleri fragmana koymadı. Örnek’in bu sahnelerde oyuncular rahat etsin diye kendisi dahil tüm setin soyunmasını istediği ortaya çıkmıştı. Filmde Nejat İşler ile Ahu Türkpençe’nin de cesur görüntüleri yer alıyor.  



Çok konuşulacak sahneler var

Daha gösterime girmeden sevişme sahneleri tartışılan filmin oyuncuları rahat etsin diye yönetmen Örnek de çekimlerde soyunmuştu.



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