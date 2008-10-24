Bu ev hem depreme dayanıklı hem de çevreci!

Yapı Sistemleri üreten bir şirket, çelik ve strafor kullanılarak, geri dönüşüm imkanı bulunan, bütün bölümleri küçük bir oda için yeterli enerji ile ısıtılıp soğutulabilen, "ekolojik ev" inşa edildi. Radikal'de yer alan habere göre firma, ilk örnek evi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesince sergi salonu olarak kullanılmak üzere Kocaeli fuar alanına kurdu. Ev, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Daire Başkanlığı ekiplerince uygulanan 7,5 ve üzeri büyüklüklerde çok şiddetli depreme eşdeğer 5 g’lik (yeryüzünün çekim kuvveti)sarsma tablası deneylerinden ’hatasızlık’ raporu aldı.Şirketin Genel Müdürü Gonca Gül, 2006 yılından beri Ar-Ge çalışmalarını yürüttükleri sistemi kullanarak inşa ettikleri örnek dubleks evi Kocaeli Fuarına kurduklarını, evin tamamen ekolojik ve çok şiddetli depremlere dahi dayanıklı olduğunu söyledi. Böyle bir sistem geliştirme fikrinin 3 yıl önce Sudan’dan gelen konut talebi üzerine ortaya çıktığını, Sudan’ın doğal şartlarından dolayı artı ve eksi 50 derece ısıda zarar görmeyecek, 2 yıl garantili çelik yapı istendiğini belirten Gül, çelik ve prefabrike sistemlerde Sudan’ın iklim şartlarında 2 yıl değil 6 ay dahi garanti verebilecek firma bulamadıklarını bildirdi. Bu nedenle çelik yapı sistemlerinin söz konusu şartlarda eksikliklerini giderecek bir sistem oluşturmak üzere çalışmalara başladıklarını ifade eden Gül, dünyada daha önce kullanılmayan bir sistem geliştirdiklerini, sistem için Türkiye ve Avrupa’da patent aldıklarını kaydetti. Evi, dünyada giderek artan enerji sorununu dikkate alıp, ekolojik malzemeler kullanarak inşa ettiklerini dile getiren Gül, şu bilgileri verdi: "Dünyada temiz enerjiye doğru hızlı bir kayış var. Temiz enerji kullanabilmeniz için de yaşadığınız ev standartlarını belirli bir seviyeye getirmeniz gerekiyor. Geliştirdiğimiz ev sistemiyle her türlü temiz enerjiyi en uygun şekilde kullanabilirsiniz. Çünkü evin duvarlarında kullanılan malzeme tamamen izolasyon malzemesidir. Orca Ekolojik Ev Sistemi’nde sağladığımız izolasyon, betonarme bir evde ancak içte ve dışta ikişer metre kalınlığında duvarlarla sağlanabilir. 225 metrekarelik evin ısı ihtiyacı saatte 12 bin kilokaloridir, yani 18-20 metrekarelik küçük bir odanın ısıtılıp soğutulamayacağı değerlerde enerjiyle biz bu evin tamamını ısıtıp, soğutabiliyoruz. Çatıdaki 12 panelden 2’si su ısıtma, 10 panel ise elektrik, aydınlatma ve ısıtma için kullanılıyor. Normalde bu büyüklükte bir evin solar enerjiden faydalanabilmesi için neredeyse tamamının panellerle kaplı olması gerekirken, biz duvar kalınlığı 15 santimetre olan evin enerji ihtiyacını 12 panelle karşılıyoruz. Bu sistemle kutuplarda da çölde de yaşayabilirsiniz."Gül, en önemli bir başka problemin de ’deprem’ olduğuna işaret ederek, evlerinin 7,5’ten daha büyük bir depreme dayanıklı olduğunun, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Daire Başkanlığınca yapılan sarsma tablası deneylerinde aldığı ’hatasızlık’ raporlarıyla kanıtlandığını söyledi. Evde standartları yüksek tuttuklarına değinen Gül, şöyle devam etti: "Sistem kendi enerjisini üretip, kullanabildiği, üretim ve montaj anında çevreyi kirletmediği, imalat aşamasında kullanılan bütün malzemeler geri dönüşümlü, bitmiş yapılardaki geri dönüşüm oranı yüzde 100’e yakın olduğu, duvarları nefes aldığı, iç mekanlarda tavan yüksekliği alışılmışın üzerinde olması nedeniyle bol oksijenli, havadar mekanlar oluşturduğu, sağlığa zararlı ve kanserojen malzemeler kullanılmadığı için ekolojiktir. Geri dönüşümü ve doğaya zarar vermemeyi yalnızca evlerimizde değil, üretimimizde de sağladık. Üretim alanımızda doğaya sadece su buharı veriyoruz." Gül, kullanılan malzemenin zor alev alan B1 yanmazlık sınıfında olduğunu, galvanizli çeliğin özel bir yöntemle ’strafor’ diye bilinen Expanded Polistiren (EPS) maddeyle sarılması özelliğinden dolayı ısı, nem ve rutubetten etkilenmediğini ve yük altında kıvrılma, burulma yaşamadığını, bu durumun dikey duvarlar gibi, yatay duvarlara da taşıyıcılık özelliği verdiğini ve çok katlı yapılarda güvenle kullanılabileceğini bildirdi. Gül, üretime yeni geçmelerine rağmen yurt dışında da tanınmaya başladıklarını, özellikle Arap ülkeleri, Rusya, Irak, Sudan, Katar, Nijerya gibi ülkelerle ciddi görüşmeleri olduğunu sözlerine ekledi.