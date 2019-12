Bu 'Ekim' film dolu

Tüm zamanların en iyi 500 filmi

Yaklaşan yeni sinema sezonunun habercisi olan "Filmekimi", bu yıl da Sundance, Berlin, Cannes ve Venedik gibi saygın festivallerde ilgiyle karşılanan ödüllü filmlerden ustaların merakla beklenen son yapıtlarına 21 filmden oluşan programıyla 7 gün boyunca Beyoğlu Emek Sineması'nda izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor."Filmekimi"nde her akşam 21.30 seansında Türkiye'de vizyona girmeyi bekleyen bir filmin ilk gösterimi de yapılacak.'Filmekimi" kapsamında başlayan "Nokia Nseries Kısa Film Yarışması", bu yıl da devam edecek. Yarışmaya başvuru için herhangi bir yaş, deneyim, tür ya da tema kısıtlaması bulunmuyor. Kısa filmlerin herhangi bir kameralı cep telefonu ya da dijital kamerayla çekilmesi yeterli olacak.Yarışmanın jüri başkanlığını yönetmen kardeşler Yağmur ve Durul Taylan üstlenecek. Yarışmaya, 31 Aralık'a kadar başvurulabilecek.Yarışmada ilk 5'e kalan finalistler birer Nokia N96 multimedya bilgisayarı, ilk 3'e girenler ise para ödülü kazanacak. Finali 4-19 Nisan 2009'da düzenlenecek 28'inci Uluslararası İstanbul Film Festivali'nde yapılacak "Nokia Nseries Kısa Film Yarışması"nda ilk 3'e kalan kısa filmler, festival kapsamında da gösterilecek. Fimekimi, 16 Ekime kadar devam edecek. "Filmekimi"nin biletleri, Biletix aracılığıyla satışa sunuldu."Filmekimi" boyunca hafta içi gündüz seansları 3,5 YTL, hafta içi 19.00 seansları ile hafta sonu tüm seanslar, tam 12 YTL, indirimli 8 YTL olacak. "Filmekimi Galaları"nın bilet fiyatları ise 15 YTL olarak belirlendi."Filmekimi", 10 Ekim Cuma akşamı GHETTO'da düzenlenecek açılış partisi ile başlayacak. Sinemaseverler, aynı gün 19.30 seansında Beyoğlu Emek Sineması'nda "Chelsea'de Rock" filmini seyredebilecek.Cannes Film Festivali'nin en çok ses getiren filmleri ile bağımsız yönetmenlerin son filmleri de "Filmekimi"nde izleyici ile buluşacak."Filmekimi Gala Kuşağı"nda Woody Allen'ın Cannes Film Festivali'nde dünya prömiyeri yapılan son filmi "Vicky Cristina Barcelona", "City of God/Tanrıkent" filminin Brezilyalı yönetmeni Fernando Meirelles'in son filmi "Körlük/Blindness", Cannes Film Festivali'nde "Büyük Ödül" kazanan yönetmen Matteo Garrone'nin "Gomorra", televizyon dizisi "Six Feet Under"ın yaratıcısı ve "Amerikan Güzeli"nin senaryo yazarı Alan Ball'un yazıp yönettiği ilk filmi "Tabu/Towelhead", Laurent Cantet'nin son filmi "Sınıf/The Class", İsrailli yönetmen Ari Folman'ın kendi deneyimlerinden esinlendiği filmi "Beşir'le Vals/Waltz with Bashir", "Dövüş Kulübü"nün yazarı Chuck Palahniuk'un aynı adlı romanından uyarlanan, yönetmen Clark Gregg imzası taşıyan "Tıkanma/Choke" adlı filmler gösterilecek.