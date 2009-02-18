Bu durakta öpüşmek yasak!

İngiltere'de Chesire bölgesindeki Warrington Bank Quay istasyonunun bazı noktalarında kargaşaya neden olduğu için öpüşme yasağı getirildi.



İstasyonu “öpüşmek serbest” ve “öpüşmek yasak” diye iki bölüme ayıran levhalar cuma günü asıldı. Kentin Ticaret Odası Başkanı Colin Daniels, 1998 yılında ABD’nin Illinois eyaletindeki bir istasyonda böyle bir yasak uygulandığını duyduktan sonra bu fikri ortaya atmış. İstasyonda tren bekleyen yolcular levhalara değişik tepkiler verdi. Kimilerine göre bu levhalar bir işe yaramayacak. Bazı yolcularsa “Parayı daha çok işe yarayan şeylere harcayabilirler” diye düşünüyor.

