T24 LogoT24 Logo
Yaşam

'Bu Dünya Hepimizin'

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Haber Ajansı (MİHA), Fatih Belediyesi’ne ait hayvan barınağındaki yaşamı fotoğrafladı.

22 Ekim 2009 03:00

 T24 -  "Hayvanların da kendilerine özgü hakları var ve insanlar tarafından ciddiye alınmayı hak ediyorlar"

Bu sözler Yedikule Hayvan Barınağı yöneticisi ve Fatih Belediyesi’nin kontrol mühendisi Meral Olcay'a ait. Boş zamanlarını bu hayvan barınağında geçiren Olcay, barınaktaki eksikliklerin giderilmesine yardımcı olarak, misafir ilişkileri ve çalışan yönetimini sağlıyor.



BU DÜNYA HEPİMİZİN GALERİSİ İÇİN TIKLAYIN


2 bin köpeğin yaşamından sorumlu olduklarını belirten Olcay, hayvanseverlere yardım çağrısında bulunurken şunları söyledi:

''Köpekler doyurulacak, temizlikleri yapılacak, sağlık sorunları çözülecek. İnsanlar buraya gelerek onların ne kadar da sevgiye ihtiyaç olduğunu gözleriyle görsünler. Bakışlarından bunu hemen anlayacaklardır. Bir takım ihtiyaçlarımız var; yiyecek, gazete kâğıdı, eski kazak, kullanılmayan kumaşlar gibi. Hayvanseverler buraya gelsinler bizimle tanışsınlar.”

Not: Hayvan barınağında çekilen fotoğraflar “Bu Dünya Hepimizin” başlıklı bir sergiye dönüştürülüp Fatih Belediyesi'nin yıllık ajandasına konu oldu. (Miha)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24