T24 - "Hayvanların da kendilerine özgü hakları var ve insanlar tarafından ciddiye alınmayı hak ediyorlar"



Bu sözler Yedikule Hayvan Barınağı yöneticisi ve Fatih Belediyesi’nin kontrol mühendisi Meral Olcay'a ait. Boş zamanlarını bu hayvan barınağında geçiren Olcay, barınaktaki eksikliklerin giderilmesine yardımcı olarak, misafir ilişkileri ve çalışan yönetimini sağlıyor.







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2 bin köpeğin yaşamından sorumlu olduklarını belirten Olcay, hayvanseverlere yardım çağrısında bulunurken şunları söyledi:



''Köpekler doyurulacak, temizlikleri yapılacak, sağlık sorunları çözülecek. İnsanlar buraya gelerek onların ne kadar da sevgiye ihtiyaç olduğunu gözleriyle görsünler. Bakışlarından bunu hemen anlayacaklardır. Bir takım ihtiyaçlarımız var; yiyecek, gazete kâğıdı, eski kazak, kullanılmayan kumaşlar gibi. Hayvanseverler buraya gelsinler bizimle tanışsınlar.”



Not: Hayvan barınağında çekilen fotoğraflar “Bu Dünya Hepimizin” başlıklı bir sergiye dönüştürülüp Fatih Belediyesi'nin yıllık ajandasına konu oldu. (Miha)