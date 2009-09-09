Bu dükkan sadece 60 gün açık kalacak

Genç tasarımcıların kişisel tasarım projelerinin sergilendiği ve sınırlı sayıda üretilen tasarım nesnelerinin satışa sunulduğu Artcitizens’ Shop, 11 Eylül’de Suma Han’da açılıyor.

11. Uluslararası İstanbul Bienali süresince 60 gün boyunca açık kalacak Artcitizens’ Shop’, genç tasarımcıların, defter, aydınlatma elemanı, tişört, tabure, laptop çantası, dosya, bardak altlığı, takı, oyuncak ve limited edition sanatçı kitapları gibi tasarım ürünleri aracılığıyla kişisel önerilerini izleyicilerle paylaşabildikleri, yeni projeler geliştirebildikleri bir platforma dönüşmeyi amaçlıyor. Nazar Şigaher, Esra Kuli, 2 Mikrop(Pınar Akkurt, Ulaş Uğur), Umut Südüak, Emrah Özhan, Kamer Altınova, Chameleon, Yeşim Endes, Müge Alkan, Santimetre, Erkut Terliksiz’in katıldığı Artcitizens’ Shop’un diğer amacı ise bienal kapsamında açılan 60 günlük dükkân projesinin, sadece İstanbul’da sınırlı kalmaması.

Avrupa Kültür Derneği, BM Suma Çağdaş Sanat Merkezi, Nuova Icona, Gelişim Creative ve Chameleon tarafından desteklenen Artcitizens’ Shop’, her durağında eklenecek yeni tasarımcılar ve önerileriyle birlikte, Mayıs 2010’da Amsterdam’da, Ağustos 2010’da Sinop’ta ve Haziran 2011’de Venedik’te tasarım dükkanları açacak ve böylece sürdürülebilir bir projeye dönüşecek.

Belirli sürelerde açık kalacak olan bu tasarım dükkanları tasarımcılar arasında bir networking alanının oluşabilmesi için aracı olurken aynı zamanda tasarım disiplini içinde çok yönlü işbirliklerinin oluşumunu da özellikle teşvik edecek.

Artcitizens’ Shop bir program dahilinde yapılacak tasarım temelli performanslara da mekan olurken, günlük kent yaşamı içindeki bir pratiğin görünür yüzü olarak yeni temsiliyet alanlarında varlığını sürdürecek.



Artcitizens’shop

Suma Han, Yanıkkapı Sok. 3

Karaköy, İstanbul

www.artcitizens.net

