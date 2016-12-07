Bu doğum gününe 1,2 milyon kişi katılacak!

Meksika'nın Meksiko kentine bağlı La Joya kasabasında bir baba, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla kızının doğum günü için herkese açık davetiye gönderdi..

BBC'de yer alan habere göre, Crescencio Ibarra, 15 yaşındaki kızı Rubi'nin 15. doğum günü partisi için hazırladığı davetiye videosunu Facebook'tan herkese açık olarak paylaşınca 1,2 milyon kişinin partiye katılacağını beyan ettiğini açıkladı.

Partiye üç yerel müzik grubunun katılacağını belirten Ibarra, etkinlikte yapılacak at yarışında kazanana 490 dolar (10 bin peso) ödül vereceğini duyurdu.

Partiye katılacağını beyan eden kişilerin sayısının 1,2 milyona ulaşması üzerine Ibarra, daveti yalnızca komşuları ve arkadaşları için yaptığını ancak gelen kimseyi geri çevirmeyeceğini açıkladı.

Öte yandan doğum gününde güvenliğinin sağlanması için La Joya'ya takviye polis gönderileceği belirtildi.

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