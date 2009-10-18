Bu diziyi izleyen kocasıyla sevişiyor



Amazon kadını gibi



'Mad Men'de insanlara hükmeden, otoriter bir sekreteri canlandırıyorsunuz. Rolünüzden biraz bahseder misiniz?



Dizinin yaratıcısı Matt Weiner, 'Joan Holloway'i biraz dik başlı, güçlü, yaşadığı kalp kırıklıklarından dolayı sert mizaçlı bir karakter olarak tasarladı. Ancak tüm bunların yanında, çok çekici ve seksi olmasını da istiyordu. Dolayısıyla, ben de tam böyle bir karakteri canlandırmak için harekete geçip, gardırobumdaki giysileri gözden geçirdim. Güzel bir elbise seçtim ve normalde yürüdüğümden biraz daha havalı yürümeye başladım. Matt bana bakarak, "İşte Joan" dedi. Açıkçası, saçlarım, yüksek topuklu ayakkabılarım ve cazibemle tam bir Amazon kadını gibi görünüyordum.



Bu durumdan şikayetçi değil gibisiniz ama..



Elbette ki değilim. Kendimi güzel ve neşeli hissediyorum. Başkalarından çok da farklı göründüğümü düşünmüyorum. Ancak, insanlar benimle karşılaştığında şaşırıyor; çünkü ekranda biraz daha dolgun vücutlu bir kadın gibi görünüyorum sanırım. Oysa öyle değilim.



Gerçek hayatta nasıl birisiniz?



Yalan söylemeyi sevmiyorum. Ama doğruları söylediğim zaman da insanların beni sıkıntı yaratan, yaygaracı ve mızmız bir kadın olarak görmelerini de istemiyorum.



Dizide seks teması çok fazla vurgulanıyor. Ne düşünüyorsunuz bu konuda?



Bu dizide, kimsenin bilmediği bir şey var: Kadınların çoğu bana, diziyi izledikten sonra kocalarıyla seviştiklerini söylüyor. Sanırım, dizinin uyarıcı ve insanlara seksi gelen bir tarafı var.



Holloway kokteyli



'Mad Men'de çok fazla içki de tüketiliyor. Sizin alkolle aranız nasıl peki?



Evet, 'Mad Men'de iyi giyimli güzel insanlar, sigara ve bolca alkol var. Bu yüzden de ilgi çekiyor. Ben de kokteylleri seviyorum. Örneğin cin ile yapılan kokteyller favorimdir. Bazen de şampanya içmeden önce içine biraz gül suyu ekliyorum, harika oluyor. Geçenlerde bir barda eğleniyordum. Barın sahibi yanıma geldi ve kokteyllerinden birine 'The Joan Holloway' adını verdiklerini söyledi. Bu benim çok hoşuma gitti.



Sette ne tür sigaralar içiyorsunuz?



Bitkisel sigaralardan içiyoruz. Ama tatları gerçekten iğrenç!

E2 kanalında pazartesi akşamları yayınlanan, 1960'lı yılların New York'unda, bir reklam ajansında yaşanan olayların anlatıldığı 'Mad Men' dizisinin en dikkat çeken karakterlerinden biri de seksi sekreter 'Joan Holloway'... 'Joan', ofisteki kadınlara patronluk taslıyor, erkekleri ise cazibesiyle etkisi altına alıyor. Bu karakter, daha önce pek çok dizide rol alan ama fark edilmeyen ABD'li güzel oyuncu Christina Hendricks'in de yıldızını parlatmış durumda. Hendricks, Esquire dergisinde yayınlanan röportajında, dizide seks konusunun altının çizilmesinde sakınca görmediğini belirterek "Kadınların pek çoğu bana, diziyi izledikten sonra kocalarıyla seviştiklerini söylüyor" dedi. Çekimler sırasında seksi görünmek için sürekli daracık kıyafetler ve korseler giymek zorunda kaldığını dile getiren 34 yaşındaki oyuncu, "Bazen gerçekten çok canım yanıyor" diye konuştu.