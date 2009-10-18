Bu diziyi izleyen kocasıyla sevişiyor

Bir
reklam ajansında yaşanan olayları anlatan 'Mad Men'de seksi sekreter
'Joan'ı oynayan Christina Hendricks, "Dizinin insanlara uyarıcı ve
seksi gelen bir tarafı var" diyerek ekledi: Kadınların çoğu bu diziyi
izledikten sonra kocalarıyla sevişiyormuş
E2 kanalında pazartesi akşamları yayınlanan, 1960'lı yılların New
York'unda, bir reklam ajansında yaşanan olayların anlatıldığı 'Mad Men'
dizisinin en dikkat çeken karakterlerinden biri de seksi sekreter 'Joan
Holloway'... 'Joan', ofisteki kadınlara patronluk taslıyor, erkekleri
ise cazibesiyle etkisi altına alıyor. Bu karakter, daha önce pek çok
dizide rol alan ama fark edilmeyen ABD'li güzel oyuncu Christina
Hendricks'in de yıldızını parlatmış durumda. Hendricks, Esquire
dergisinde yayınlanan röportajında, dizide seks konusunun altının
çizilmesinde sakınca görmediğini belirterek "Kadınların pek çoğu bana,
diziyi izledikten sonra kocalarıyla seviştiklerini söylüyor" dedi.
Çekimler sırasında seksi görünmek için sürekli daracık kıyafetler ve
korseler giymek zorunda kaldığını dile getiren 34 yaşındaki oyuncu,
"Bazen gerçekten çok canım yanıyor" diye konuştu.
Amazon kadını gibi
'Mad Men'de insanlara hükmeden, otoriter bir sekreteri canlandırıyorsunuz. Rolünüzden biraz bahseder misiniz?
Dizinin yaratıcısı Matt Weiner, 'Joan Holloway'i biraz dik başlı,
güçlü, yaşadığı kalp kırıklıklarından dolayı sert mizaçlı bir karakter
olarak tasarladı. Ancak tüm bunların yanında, çok çekici ve seksi
olmasını da istiyordu. Dolayısıyla, ben de tam böyle bir karakteri
canlandırmak için harekete geçip, gardırobumdaki giysileri gözden
geçirdim. Güzel bir elbise seçtim ve normalde yürüdüğümden biraz daha
havalı yürümeye başladım. Matt bana bakarak, "İşte Joan" dedi.
Açıkçası, saçlarım, yüksek topuklu ayakkabılarım ve cazibemle tam bir
Amazon kadını gibi görünüyordum.
Bu durumdan şikayetçi değil gibisiniz ama..
Elbette ki değilim. Kendimi güzel ve neşeli hissediyorum.
Başkalarından çok da farklı göründüğümü düşünmüyorum. Ancak, insanlar
benimle karşılaştığında şaşırıyor; çünkü ekranda biraz daha dolgun
vücutlu bir kadın gibi görünüyorum sanırım. Oysa öyle değilim.
Gerçek hayatta nasıl birisiniz?
Yalan söylemeyi sevmiyorum. Ama doğruları söylediğim zaman da
insanların beni sıkıntı yaratan, yaygaracı ve mızmız bir kadın olarak
görmelerini de istemiyorum.
Dizide seks teması çok fazla vurgulanıyor. Ne düşünüyorsunuz bu konuda?
Bu dizide, kimsenin bilmediği bir şey var: Kadınların çoğu bana,
diziyi izledikten sonra kocalarıyla seviştiklerini söylüyor. Sanırım,
dizinin uyarıcı ve insanlara seksi gelen bir tarafı var.
Holloway kokteyli
'Mad Men'de çok fazla içki de tüketiliyor. Sizin alkolle aranız nasıl peki?
Evet, 'Mad Men'de iyi giyimli güzel insanlar, sigara ve bolca alkol
var. Bu yüzden de ilgi çekiyor. Ben de kokteylleri seviyorum. Örneğin
cin ile yapılan kokteyller favorimdir. Bazen de şampanya içmeden önce
içine biraz gül suyu ekliyorum, harika oluyor. Geçenlerde bir barda
eğleniyordum. Barın sahibi yanıma geldi ve kokteyllerinden birine 'The
Joan Holloway' adını verdiklerini söyledi. Bu benim çok hoşuma gitti.
Sette ne tür sigaralar içiyorsunuz?
Bitkisel sigaralardan içiyoruz. Ama tatları gerçekten iğrenç!