'Bu Diyanet Başkanı'nın arkasında namaz kılınmaz'

Seçim bölgesi olan Yalova’daki Merkez Camii’nde Cuma namazı kıldıktan sonra Gazipaşa Caddesi’nde açıklama yapan CHP Milletvekili Muharrem İnce, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in "İzmir’in farklı bir dindarlığı var. Bu dindarlığın irfan geleneğine ihtiyacı var" sözlerini eleştirdi. İnce, şunları söyledi:

"Şimdi merak ediyorsunuzdur, ’niye Merkez Camii’ne geldik’ diye. Bir kere sordum Diyanet İşleri Başkanı yokmuş, onun için oraya gittim. Yoksa bu Diyanet İşleri Başkanı’nın arkasında namaz kılınmaz. Bu Diyanet İşleri Başkanı’na diyorum ki cübbeni çıkar, git Tayyip’in yardımcısı ol, AKP Genel Başkan Yardımcısı ol ondan sonra siyaset yap. İzmirlilerin dinini, imanını, irfanını ölçmek bunun haddine değildir."

’Belediyeler camileri satıyor'

TBMM’ye bir soru önergesi verdiğini hatırlatan İnce, şöyle devam etti:

"Ona diyorum ki, bak ben bir soru önergesi verdim. ’Bazı belediyeler camileri sattı gösterip, satış yapıp borcunu ödüyor. Hazineye satıyor, camiyi borcunu ödüyor. ’Bu belediyeler hangileridir?’ diye soru önergesi verdim. Bana bugün cevabı gelmiş, ’vergi mahremiyeti nedeniyle’ açıklayamıyorlarmış bu belediyeleri. Bunlar kesin AKP’li belediyeler. ’Camileri satan belediyeler hangi belediyeler’ bu soru önergesine cevap vermiyorlar. Diyanet İşleri Başkanı bunu açıklasın. İzmirlilerin dini ile imanı ile uğraşmayı bıraksın. Mesela diyorum ki, ’Başbakana dokunmak ibadettir’ diyen milletvekilinin irfanını ölçsün. Siirt’i, Rize’yi, İstanbul’u mübarek şehir ilan eden Bakanın irfanını ölçsün. Alışveriş merkezleri için cami satan AKP’lilerin irfanını ölçsün. ’Kindar nesil yetiştireceğiz’ diyen Başbakan’ın irfanını ölçsün. Allah ile aldatanların irfanını ölçsün. Camide ön safta kendine yer tutanların, ayakkabılarına korumalarını bekçilik yaptıranların irfanını ölçsün. Öncelikle benim Diyanet İşleri Başkanı’na açıklamam bunlar."

Vakıfbank’ın 756 milyon lira borcunun silindiğini de öne süren Muharrem İnce şöyle konuştu:

"Bakın, Vakıfbank ve iştiraklerini eski AKP milletvekilleri ile doldurdular. Buradaki yasa gereği kurumlar vergisinin matrahının yüzde 10’unu Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne aktarması gerekiyor. Bunu aktarmıyor, yasaya uymuyor Vakıfbank ama damadın çalıştığı şirkete ucuz kredi vermesini biliyor."

'Vakıf bedduası okudu'

Muharrem İnce vakıf bedduasını da şöyle okudu;



"Allah’a ve ahiret gününe inanan, güzel ve temiz olan Hz. Peygamberi tasdik eden sultan, emir, bakan, küçük veya büyük herhangi bir kimseye bu vakfı değiştirmek, bozmak, nakletmek, eksiltmek, başka bir hale getirmek, iptal etmek, işlemez hale getirmek, ihmal etmek ve tebdil etmek helal olmaz. Kim onun şartlarından herhangi bir şeyi veya kaidelerinden herhangi bir kaideyi bozuk bir yorum ve geçersiz bir yöntemle değiştirir, iptal eder ve değiştirilmesi için uğraşır, fesh edilmesine veya başka bir hale dönüştürülmesine kastederse, haramı üstlenmiş, günaha girmiş ve masiyetleri irtik?p etmiş olur. Böylece günahk?rlar alınlarından tutularak cezalandırıldıkları gün Allah onların hesabını görsün. M?lik onların isteklisi, zebaniler denetçisi ve cehennem nasibi olsun. Zira Allah’ın hesabı hızlıdır. Kim bunu işittikten sonra, onu değiştirirse onun günahı, değiştirenler üzerindedir. Kuşkusuz O, iyilik edenlerin ecrini zayi etmez."