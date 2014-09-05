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Yaşam

Bu dinozor fosili uçak büyüklüğünde

Yaşadığı dönem 65 ton 26 metre büyüklüğünde olan dinozor fosili bulundu

05 Eylül 2014 16:11

Arjantin’de 2005 yılından bu yana devam eden çalışmalar sonucu 77 milyon yıl önce yaşamış dinozor fosili ortaya çıkarıldı. Bulunan fosil bir uçakla aynı boy, bu büyüklüğüyle şimdiye kadar bulunan en büyük dinozor Tyrannosaurus Rex (T-Rex)’in 7 katı.

Hürriyet'te yer alan haberde otobur olan dinozorun iskelet yapısı yaşadığı dönem hakkında araştırmacılara fikirler verdi.

‘Dreadnoughts’ adı verilen dev canlının, yaşadığı dönemde 65 ton ağırlığa ve 26 metre uzunluğa sahip olduğu belirtildi.

Arjantin’in güney Patagonya bölgesinde, 2005’ten bu yana sürdürülen kazılarda ortaya çıkarılan ve yeni bir türe ait olan kemik fosillerinin, 77 milyon yıl önce yaşamış otobur bir dinozorun olduğu açıklandı. Boeing 737 tipi bir uçak büyüklüğünde olan ‘Dreadnoughts’, vahşi etobur Tyrannosaurus Rex (T-Rex)’ten tam 7 kat büyük.

 

Fosili bulan ekibin başındaki kişi ise ABD’nin California eyaletindeki Drexel Üniversitesi’nden Kenneth Lacovara. Konuyla ilgili bir basın açıklaması yayınlayan Lacovara, “Dinozor, bir düzine Afrika fili kadar ağır. Şok edici olan ise, iskelet yapısının bize onun öldüğü zaman hakkında da fikir vermesi. Yani tam anlamıyla büyümeden, en büyük haline ulaşmadan ölmüş. Dreadnoughts, dünya üzerinde yaşamış en büyük yaratıkların en güzel örneği” ifadelerini kullandı.

Şu ana kadar kemiklerinin yüzde 70’i açığa çıkarılan dinozorun, 80 milyon yıl önceki Cretaceous döneminin sonlarına doğru yeryüzünde yüksek rakımlarda ve ağaçlık vadilerde yaşadığı düşünülüyor. Titanosaurs adı verilen otçul dinozorların bir akrabası olduğu kaydediliyor.

Başka bir araştırma ekibi, Patagonya’da geçtiğimiz Mayıs ayında da devasa bir dinozorun fosillerini bulmuş, 77 ton ağırlığındaki canlının dünyada şimdiye kadar bilinen en büyük dinozor türü olan Arjantinozor'dan yedi ton daha ağır olduğunu iddia etmişlerdi.

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