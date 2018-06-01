CHP İstanbul Milletvekil Aykut Erdoğdu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'ya eşlik eden Gaziosmanpaşa Kaymakamı Oktay Çağatay'ın verdiği görüntüyü, "Bu devletin çökertilmesinin resmidir" sözleriyle yorumladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AKP mitingine Cumhurbaşkanlığa ait forslu helikopterle gitmesinin ardından, İstanbul’un Gaziosmanpaşa İlçesi Kaymakamı Oktay Çağatay da Bakan Fatma Betül Sayan Kaya ile seçim çalışmasına katıldı.

CHP'li Aykut Erdoğdu, Twitter hesabından paylaştığı fotoğrafta, "AKP’li Bakan Fatma Betül Sayan ile seçim çalışmasına katılan mavi kravatlı beyefendi İstanbul’un Gazi Osman Paşa İlçesi Kaymakamı Oktay Çağatay... Devletin Kaymakamının seçimde Bakan ile birlikte AKP’nin İlçe Başkanı gibi çalışması devletin çökertilmesinin resmidir..." yazdı.

Erdoğan partisinin Akhisar mitingine Cumhurbaşkanlığı'na ait forslu helikopteriyle gitmişti.