Bu devlet üniversitesinde parası olan hazırlık okuyabilir!

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Rektörlüğü hazırlık sınıfında öğrenim görmek isteyen öğrencilerin, 800 TL ‘Bilgisayar Destekli Yabancı Dil Laboratuvarı Eğitimi Materyal Ücreti’ ödemesi isteniyor.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan’ın üniversite rektörlüklerine gönderdiği ‘Üniversite kayıtları’ konulu genelgede, “kayıtlar sırasında öğrencilerden ‘Öğrenim katkı bedeli’ haricinde her ne ad altında olursa olsun hiçbir ücret talep edilemeyeceği” uyarısında bulunuldu.

YÖK’ün arka arkaya bu konuda yayımladığı genelgelere rağmen, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi öğrencilerden hazırlık sınıfı için 800 TL ‘materyal ücreti’ almakta ısrar ediyor. Üniversitenin internet sitesinde bulunan duyuruda, “2009-2010 Öğretim yılında Üniversitemize bağlı Merkez kampüsündeki hazırlık sınıfında öğrenim görmek isteyen öğrencilerden Bilgisayar Destekli Yabancı Dil Laboratuvarı Eğitimi Materyal Ücreti olarak 800 TL., Çaycuma kampüsündeki hazırlık sınıfında öğrenim görmek isteyen öğrencilerden Bilgisayar Destekli Yabancı Dil Laboratuvarı Eğitimi Materyal Ücreti olarak 750 TL. alınacaktır” ifadeleri yer alıyor.

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bektaş Açıkgöz, öğrencilerden istenen materyal ücretinin amacının ‘öğrencilere İngilizce öğretmek’ olduğunu belirterek, isteyen öğrencinin hazırlık okumadan üniversiteye başlayabileceğini vurgulayan Açıkgöz, “Parası olmayan hazırlık okuyamayacak mı?” sorusu üzerine, “Bu ücreti ödeyemeyen bir ya da iki öğrencimiz oldu, onlar da karşılandı” yanıtını verdi.

Bir öğrenci ise uygulamaya şöyle isyan ediyor: “Benim babam Ankara’da kapıcı. Tüm zorluklara rağmen üniversiteyi kazandım. Ama param olmadığı için hazırlık sınıfında okuyamayacağım.”



