Bu defile sporcular için!

Türbanıyla Meclis'e girerek olay yaratan Merve Kavakçı'nın kardeşi Elif Kavakçı da sporcular için tesettür kıyafetleri hazırlayıp defile yaptı. Kavakçı’nın tasarımları arasında türbanlı ve tesettürlü binici kıyafeti ile tenis, paten gibi sporlarda giyilebilecek tesettür kıyafetleri yer aldı.



Rüzgardan etkilenmeyen türban



Merve Kavakçı'nın kardeşi Elif Kavakçı, ABD'de "21. yüzyılın Müslüman kadınının imajını belirlemek" amacıyla, tesettür defilesi düzenledi. 12 yaşından bu yana türbanlı olan Kavakçı, Dallas'ta işletme eğitimi gördü ve son yıllarda da modaya yöneldi. Ata da binen Elif Kavakçı, önce binicilik sporu için ‘’Tesettürlü binici kıyafeti’’ üretti. Daha sora da diğer spor dallarına yöneldi. Kavakçı bayan biniciler için ‘’ Uzun yırtmaçlı gömlek, bol kesimli binici pantolonu ve binici ceketi hazırladı. Biniciler için, şapkanın altında rüzgardan etkilenmeyen biçimde dizayn edilen türban da unutulmadı.



İslami ölçülere uygun



Kavakçı, geçtiğimiz günlerde ‘’Peacemakers Incorporated’’ adlı vakfın davetiyle ilk spor tesettür defilesini, Dallas'taki Southern Methodist University'de düzenledi. Kavakçı'nın defilesine ablası Merve Kavakçı da konuşmacı olarak katıldı. Merve Kavakçı, kardeşinin defilesi için internet sitesinde ‘’ Bu muhafazakar kadın defilesiydi. Defilede sadece gerçek hayatta başörtülü olan Müslüman mankenler kullanıldı, islami ölçülere uygun kıyafetler islami ölçüler içinde sunuldu. İslam'ın at binmeye atfettiği öneme dayanarak binici kıyafeti hazırlandı. Başı dik Müslüman kadınlara hitap eden günlük, abiye ve iş kıyafeti tasarımlarını paylaştık’’ diye yazdı.