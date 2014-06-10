‘Bu Daha Başlangıç; Direniş’ sergisi ziyaretçilerini bekliyor

Gezi Parkı eylemlerinin simgelerinden biri haline gelen “Gitarcı” ve “Toma” karelerine imza atan Kemal Aslan’ın fotoğraflarından oluşan ‘Bu Daha Başlangıç; Direniş’ Sergisi, Attila Durak’ın küratörlüğü ve Ayşegül Özmen’in tasarımıyla Bursa Nazım Hikmet Kültürevi’nde açıldı.

Sergi, sokaklarda gaz ve dayak yemeden, zehirli suya ve şiddete maruz kalmadan Gezi’nin nasıl devam edeceğine odaklanıyor. Eylemler sırasında öne çıkan sloganlardan “Bu Daha Başlangıç”ı tema olarak belirleyen sergi, “mesele 3-5 ağaç değil direniştir” önermesine yer veriyor.

Resist art tarafından gerçekleştirilen serginin tanıtımında, “Tencere tavalı, kızlı erkekli, dış mihraklı, faiz lobili, penguenli, tvitırlı mivitırlı, bol çapulculu, yellozlu, dingilli, şebekli günlerde binlerce insan yaralandı, binlercesi gözaltına alındı, kötü muamele ve tacize maruz kaldı. Berkin Elvan, Ali İsmail Korkmaz, Abdullah Cömert, Ethem Sarısülük, Medeni Yıldırım, Ahmet Atakan, Mehmet Ayvalıtaş, Hasan Ferit Gedik öldü-rüldü. Destan yazanlara suç işlemek yakıştırılmadı, ölümlerde sorumlu aranmadı-bulunmadı. Ölümler durmadı, şiddet ise artarak devam ediyor.”

“Gezi, kimse tarafından üretilmediğinden herkesin olabildi. Gezi’de anladık ki, ötekiyle beriki aslında aynıymış, insanmış. Hep birlikte utandık, usulca özür diledik ötekileştirdiklerimizden. Birlikte yeni hikâyelerimiz olmasının hazzını yaşadık. Gezi, insan olma yolculuğumuzdaki en değerli dönemecin adı oldu. Mesele, elbette birkaç ağaç değildi.”

“Sergi, meseleyi; Barış, Kardeşlik, Özgürlük, Adalet, Eşitlik, Sevgi, Saygı, Dayanışma, Yaşam Hakkı ve Onur üzerinden okuyor ve Gezi’ye destek veren tüm insanlarımızı kendi okumalarını yapmaya davet ediyor” ifadelerine yer verildi.

Sergi, Bursa, Nazım Hikmet Kültür Evi’nde 30 Temmuz tarihine kadar ziyaret edilebilir.

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