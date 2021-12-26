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Spor

Bu da yaşandı; Ankaragücü-Keçiörengücü maçında sağlık görevlisine sarı kart

Karşılaşma, Ankaragücü'nün 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı

26 Aralık 2021 21:08

Spor Toto 1. Lig'de oynanan MKE Ankaragücü - Ankara Keçiörengücü karşılaşmasında hakem, sağlık görevlisine sarı kart gösterdi.

Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında MKE Ankaragücü'nün bir diğer başkent ekibi Ankara Keçiörengücü'nü ağırladığı karşılaşmada sahalarda ender görülen bir an yaşandı.

Karşılaşmanın 72. dakikasında Ankaragücü, Keçiörengücü karşısında 2-1 öndeyken Murat Uçar bir sakatlık yaşadı. Bu sakatlıktan dolayı Uçar'a müdahale için sahaya giren sağlık görevlisine hakem Emre Kargın sarı kart gösterdi.

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