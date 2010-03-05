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Yaşam

Bu da Türk usulü suşi

Bartın'da bir otel işletmecisi, müşterilerine farklı lezzetler sunmak için Japonların kullandığı pirinç sirkesiyle "hamsi suşi'' yapıyor.

05 Mart 2010 02:00

T24 - Bartın'da bir otel işletmecisi, müşterilerine farklı lezzetler sunmak için Japonların kullandığı pirinç sirkesiyle "hamsi suşi'' yapıyor.


İnkumu tatil beldesinde otel işletmecisi Işıl Işık, Japon mutfağını öğrenmek amacıyla İstanbul Mutfak Sanatları Akademisi'nde 15 gün kurs görmesinin ardından suşi yapmayı öğrendi.        


Şuşinin fazla tercih edilmemesi üzerine Işıl, suşiyi hamsi kullanarak yapmaya başladı. İlk önce çalışanlarına tattıran işletmeci, beğenilmesi üzerine hamsi şuşiyi restoranının menüsüne dahil etti.     


Suşiyi hazırlamanın ve yemenin çok keyifli olduğunu anlatan Işık, şunları söyledi: 


Sadece çiğ balıkla yapılıyor diye biliniyor ama bu yanlış


''İstanbul'da öğrendiğim suşiyi Karadeniz'e uyarlamak istedim. Onun için de içine hamsi koyarak denedim. Ayrıca, suşi genelde hep çiğ balıkla yapıldığı biliniyor. Ama bu yanlış, sadece çiğ balıkla yapılmaz. Bunu insanlara göstermek istedim. Şimdilik küçük denemelerle müşterilerimize sunmaya çalışıyoruz.


Haşlanmış ve kızarmış hamsi 


Nori denilen yosunun içine haşlanmış ve kızarmış hamsi koyarak suşi yapıyorum. Türklerin damak tadına uygun baldo pirinç kullanıyorum. Japonların meşhur pirinç sirkesi, toz şeker ve tuzla birlikte işlem uyguluyorum. Daha sonra da hamsiyle birlikte yosunu rulo yapıyorum.''        


Işık, malzemelerinin çoğunluğunu yurt dışından temin ettiklerini, müşterilerinden de olumlu tepkiler aldığını belirterek, ''İnsanlar menüde yiyeceği görünce denemek istiyorlar. İlk izlenimler şu anda olumlu. Karadeniz'de ya da başka bölgelerde hamsi suşi yapanı duymadım. Umarım bu bir ilk olmuştur'' dedi.

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