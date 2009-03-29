Bu da sandık yemini

Erzurum'da oy kullanma işlemi sabah 07.00'de sandık kurulu başkanı ve üyelerinin and içmesiyle başladı. Erken saatlerde büyük katılım içinde sandık başına giden Erzurumlular oylarını kullanırken, çeşitli suçlar nedeniyle polis tarafından arananlar da vatandaşlık görevini yerine getirirken sonra polis tarafından yakalandılar.



Dün akşam saatlerinde etkili olan kar ve tipi Erzurum'da 130 köy yolunun ilçe ve kent merkezleriyle olan bağlantısını kesti. Seçim günü karın yağacağını meteorolojiden öğrenen İl Özel İdaresi, sandık görevlileri ve sandıkları bir gün önceden köylere gönderdi.



Bugün oy kullanma işleminin bitimine kadar kapalı köy yollarının da açılacağını belirten İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Selami Altınok, “Her köye sandık ve sandık görevlileri gönderildi. Hiçbir köyde problem yok. Gece karın yağıp, yolların kapatacağını bildiğimiz için bir gün önce tüm köy yollarını açıp, görevlileri sandıklarla birlikte köye gönderdik. Geceyi köyde geçiren görevliler sabah okullarda sandıklarını açtılar. Oy işlemi bitene kadar bizde kapalı köy yollarının tümünü açacağız'' diye konuştu.



Öte yandan Sandık kurulu başkan ve üyeleri, oy verme işlemi öncesinde sandık başında, `Hiçbir tesir altında kalmaksızın, hiç kimseden korkmadan, seçim sonuçlarının tam ve doğru olarak belirmesi için, görevimi kanuna göre dosdoğru yapacağıma, namusum, vicdanım ve bütün mukaddesatım üzerine' and içerek çalışmalarına başladı.

