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Politika

Bu da Saadet'in 'başı açık aday' açılımı

Saadet Partisi, Konya’nın Altınekin ilçesinde kadın üyesi Semra Şahin’i belediye başkan adayı olarak gösterdi.

21 Ocak 2009 02:00

Saadet Partisi, Konya’nın Altınekin ilçesinde kadın üyesi Semra Şahin’i belediye başkan adayı olarak gösterdi.

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın geçen yıl partisine katılımlar nedeniyle düzenlenen törende, çarşaflı kadınlara rozet takması “CHP’nin türban açılımı” olarak gündeme gelmişti.
Saadet Partisi’nin Altınekin ilçesi için Şahin’in göstermesi de, Saadet Partisi’nin “başı açık kadın aday” açılımı olarak yorumlandı. Konya İl Başkanı Veli Tolu ise,  “Bizim ilkelerimiz belli. Eşitlikten, adaletten, özgürlükten ve refah paylaşımından yana. Kim bizim misyonumuzu kabul ediyorsa, o arkadaşlarımızla yola devam ederiz.  Bunları kabul ettikten sonra, cinsiyet ayırımına bakmayız” dedi.

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