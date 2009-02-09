Bu da Saadet Partisi'nin açılımı

İstanbul’da Mehmet Bekaroğlu’nu Ankara’da da Veysel Candan’ı aday olarak gösteren Saadet Partisi, Çankaya’da da eski Demokrat Partili Dursun Acun’un kızı Esra Acun’la yarışa katılacak.





Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara Anadolu Gösteri Merkezi’nde partisinin İstanbul ve Ankara adaylarını tanıttı. İstanbul’da Mehmet Bekaroğlu’nu aday gösteren SP, Ankara’da da eski milletvekili Veysel Candan’la 29 Mart’ta yarışacak. Kurtulmuş’un tek tek tanıttığı adaylar arasında dikkati Çankaya Belediye Başkan adayı Esra Acun çekti. Kurtulmuş adayları tanıttıktan sonra yaptığı konuşmada şöyle dedi: “İstanbul’da seçim sanki sadece AKP adayı Kadir Topbaş ve CHP adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçecekmiş gibi gösterilmeye çalışıldı. Buradaki hesaplarını bozduk. Ankara’da da Gökçek ile Karayalçın varmış gibi hareket ediliyor. Şimdi bu hesabı da bozuyoruz. Herkes şimdi otursun, hesabını yeniden yapsın.”



Yardımlara da değinen Kurtulmuş, “Kömürle, pirinçle başladı. Şimdi iş beyaz eşyaya kadar uzadı. Ya aslınıza Milli Görüş’e dönün ya da işi asıl olana teslim edin. Yeniden, büyük Türkiye modeli dışında hiçbir modeli kabul etmiyoruz ne Dubai modelini ne de IMF modelini” dedi.



Tiyatrocu aday



SP’nİn Çankaya adayı Esra Acun’un tiyatro sanatçısı olduğu belirtildi. 1973 yılında Ankara’da doğan Acun, Demokrat Parti eski Kayseri Senatörü Dursun Acun’un kızı. Ankara Konservatuarı’nda iki yıl tiyatro eğitimi alan Acun, Ankara Devlet Tiyatrosu’nda misafir oyuncu olarak görev yaptı. Türkiye’nin ilk kadın pondomim sanatçılarından olduğu ifade edilen Acun, Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü’nü bitirdi. Bekar olan Acun’un, SP Kadın kolları toplantılarına katıldığı ifade edildi.



