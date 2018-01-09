Bu da 'paslanmış boru sergisi'

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA) - MANİSA\'da Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, kentin 17 ilçesindeki içme suyu depolarından ve hatlardan çıkarılan boruları sergiledi. Paslanmış boruların ve su depolarından çıkarılan orak gibi malzemelerin yer aldığı sergi, büyük ilgi gördü.

Manisa\'da içme suyu depoları ve borularının Büyükşehir Belediyesi tarafından değiştirilmeden önceki hali Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi\'nde sergilenmeye başlandı. Paslanmış boru sergisinde kentin 17 ilçesinden getirilen boru ve çeşitli malzemelerin hali görenleri şaşırttı. Bazı boruların tamamen ağaçlarla kaplandığı, bazılarının da küften neredeyse yok olduğu görüldü. Su depolarından çıkan orak da sergideki yerini aldı. Sergiyi gezenler, gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

BAŞKAN, \'VAH VAH\' DİYEREK TEPKİSİNİ DİLE GETİRDİ

Sergiyi gezen Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı MHP\'li Cengiz Ergün, paslı boruları görünce \'Vah vah\' diyerek, tepkisini dile getirdi. Boruları dikkatle inceleyen Cengiz Ergün, kentin büyükşehir olmadan önce paslanmış borulardan su içtiğine dikkat çekti. Başkan Ergün, 476 su deposunu yenilediklerini ve içme suyu altyapılarını da tek tek yaptıklarını belirterek, \"Söze gerek yok. Bu depolar Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi kurulduktan sonra yenilenmeye başladı. Bu su depolarının yürekler acısı halini gördüğümüz zaman, insanların sağlıklı su içebilmesi için çalışmalara 3 yıl önce başladık. Bazı depoları sıfırdan yeniledik. Bina ömrünü yitirenler için yeniden bina yaptık. 476 su deposunu yeniledik. 1080 mahallemiz var. İnsanların klorlanmış, sağlıklı su içmesi için çalışıyoruz. Otomatik klorlama sistemi de devreye girecek. Yıllardır, Özel İdare kapsamındayken bunlar geçiştirilmiş. Bu borular 30-40 sene öncesinde yapılmış. Biz yeni altyapı sistemleri döşeyerek gereğini yapmaya çalışıyoruz. İnsanların sağlığının korunması ve çevre bizim birinci önceliğimiz\" diye konuştu.

3 gün boyunca açık kalacağı belirtilen serginin, MASKİ binasında ve 17 ilçede de sergileneceği bildirildi.

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