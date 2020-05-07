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Bu da oldu: E-5 Karayolu'nun yanı başında piknik yapıp tavla oynadılar

Vatandaşların maske bile takmadığı görüldü

07 Mayıs 2020 11:01

İstanbul Maltepe’de E-5 Karayolu’nun yanı başındaki çimenlik alana masa ve sandalyelerini getirerek piknik yapıp tavla oynayan vatandaşlar dikkat çekti.  Sosyal mesafe kuralını hiçe sayan vatandaşlardan bazılarının ise maske takmadığı görüldü.

Yeni tip Koronavirüs tedbirleri kapsamında sahillerde piknik yapılmasının yasaklanmasının ardından İstanbul'da E-5 Karayolu buluşmaların merkezi oldu. 

Maltepe E-5 Karayolu’nun yanı başında bulunan Aydınevler Kavşağı’ndaki çimenlik alana gelerek masa ve sandalyelerini kuran vatandaşlardan bazıları piknik yaptı, bazıları ise tavla oynadı. ‘Evde kal’ çağrılarına uymayan vatandaşlar, yanlarından geçen araç sürücülerinin bakışlarına aldırış etmedi. 

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