Bu da Marco Ekspresi

13 yaşındaki İngiliz kıza cinsel tacizden 247 gün tutuklu kalan ve tutukluluk süresiyle ilgili kitap yazan Alman genci Marco, Geceyarısı Ekspresi filmindeki gibi Türkiye’yi kötüledi



Antalya’da İngiliz kızı Charlotte M.’ye cinsel tacizde bulunduğu suçlamasıyla yargılanan Alman Marco W.’nin (18) yargılamayı olumsuz etkileyeceği gerekçesiyle iki Alman avukatının davadan çekilmesine neden olan kitabında, Türkiye’deki hapishane koşullarını “işkence gibi” benzetmesiyle eleştirdiği ortaya çıktı.



“Marco W. - Benim Türk Hapishanesi’ndeki 247 Günüm” adıyla piyasaya sunulan ve hemen “en çok satanlar” listesinde ilk sıralara yükselen kitabında koğuştaki koşulları da yerden yere vurdu.

Marco, geceleri ter içinde uyanmasının ve sabahları bitkin olmasının ona “işkence gibi” geldiğini yazdı.



‘Kötü muamele görebilirdim’



Marco W. cezaevini “Gündüzleri de karabasan sürüyordu. Hücre dar ve kor gibi sıcaktı. 36 erkek sifonu olmayan bir tuvaleti paylaşıyorduk. Duvarlar küf doluydu. Yatak çarşafları arasında börtü böcek bulunuyordu. Şiddet ve uyuşturucular günün rutiniydi” sözleriyle anlattı.



Yaşadıklarını, yazarak sindirmek için yazdığını açıklayan Marco W., hapishanedeki sekiz ayı aşan süreyi korku, şüphe, iğrenme, kendini gizleme ve hayatta kalma mücadelesi içinde geçirdiğini iddia etti. Marco W., tutukluların tecavüz suçlamasıyla hapiste olduğunu öğrenmeleri halinde, kötü muamale görmek ve dövülmekten çekindiğini de dile getirdi.



Koğuştaki ağalarla, yemek, sigara ve telefon kartını paylaşmak zorunda kaldığını, birinin direnmesi halinde eziyet edilerek dövüldüğüne tanık olduğunu yazan tecavüz zanlısı Marco W., “Yemek iğrençti. Hapishane tayını midemi guruldatıyordu. Çoğu kez tuvalette boşaltıyordum. Gömlek ve pantolonlarım zayıflığımdan sarkmaya başlamıştı. Hayalet gibi zayıfladım” ifadelerini kullandı.

Tutuksuz yargılanan Marco W.’nin duruşması 9 Nisan 2009’a ertelenmişti.

