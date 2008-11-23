Bu da kriz yarışması

İş arayanlarla işvereni buluşturan bir yarışma programına altı haftada 274 bin kişi başvurdu. Şoför olabilmek için yalvaran işçi adayları arasında 12 bin de üniversiteli var.



Küresel kriz televizyoncuya ilham verdi. İş vaat eden bir program evlilik yarışmalarının pabucunu dama attı. Flash TV’de Yalçın Çakır’ın sunduğu ‘İş Peşinde’ye 6 haftada 274 bin kişi başvurdu. İşçi adayları arasında 12 bin de üniversiteli var



Ekonomik kriz ‘teğet geçti’, ‘hayır kötü vurdu’ tartışmaları arasında, ekranlara gelen bir program yaşanan durumu gözler önüne seriyor. Flaş TV’de 6 haftadır işveren ve iş arayanı bir araya getiren ‘İş Peşinde’ programına 274 bin başvuru geldi. Güvenilir ve iş bilen eleman bulmak için aynı programı tercih eden işverenlerin sayısı da küçümsenemeyecek oranda. Ekranda personel arayan patron sayısı şu ana kadar 4 bin 500’ü geçti. Yoğun ilgi gören program 173 kişiyi de iş sahibi yaptı



Diplomalı şoför adayları



Programı hazırlayıp sunan Yalçın Çakır, işsizlerin umudu haline gelmiş durumda. Sabahın ilk saatlerinden itibaren Çakır’ın kapısını çalan işsizler iş istiyor. 5 yıldır bu programı yapmak için beklediğini ifade eden Çakır, kadın programlarına rakip olan ‘İş Peşinde’ye gösterilen ilgiden oldukça memnun. Çakır, kendilerine başvuranlardan 12 bin 763 kişinin üniversite mezunu olduğunu söylüyor.



Orman Fakültesi, Çevre Mühendisi, Endüstri Mühendisi, Kimya ve İşletme bölümü mezunlarını banko işsiz olarak niteleyen Çakır, “Üniversite mezunu çocuk hüngür hüngür ağlayıp şoförlük yapmak istediğini söyledi. Bu Türkiye’nin içinde bulunduğu tabloyu en iyi anlatan örneklerden biri” diye konuştu. Eşi, oğlu ya da damadı işsiz olan ev kadınlarının programa büyük ilgi gösterdiğini söyleyen Çakır, “Diğer kanalların da benzer programlar yapacağını inanıyorum” dedi.



Eleman için programı tercih eden işverenler de adayları hem gördüklerini hem de maliyetsiz bir şekilde eleman aradıklarını söylüyor.



2 bin YTL’ye elektrikçi bulamadık



Krize rağmen firmaların ‘kalifiye’ eleman aradığını belirten Yalçın Çakır şöyle konuştu. “Başvuranların çoğu ‘Ne iş olsa yaparım’ diyenler. Bu sorunu bakanlara söyledim. Devletin ara eleman yetiştirmesi gerekiyor. Programda 4 gündür 2 bin YTL maaşa elektrikçi arıyorum bulamıyorum.”



Canlı yayında iş sahibi oldular



Uzun süredir iş arayan İlkay Özkan tesadüfen gördüğü program sayesinde, patronuyla el sıkışıp pazarlama işi kaptı. Eşinden ayrılıp oğluyla yeni bir hayata atılan Nuray Kırcı ise Bursa’daki bir otelde estetisyen olarak işe başlayacak.

