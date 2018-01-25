Bu da karla mücadelenin korkutan uydu ayağı

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de etkisini gösteren kar yağışı uydu yayınlarını da olumsuz etkiledi. Bir iş merkezinin görevlisi binanın çatısında elindeki fırça ile çanak anten temizliği yaptı. Bu temizlik zaman zaman yürekleri ağızlara getirdi.

Kayseri’de dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Soğuk hava ile birlikte oluşan buzlanma halkı zor durumda bıraktı.Kar ile birlikte uydu yayınları da etkilendi, çanak anten kullanıcıları sinyal kesintileri ile karşı karşıya kaldı.

Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Kaytim İş Merkezi’nde çatıda bulunan çanak antenler karla kaplandı. Televizyon yayınlarında da aksamaların olduğunu belirten iş merkezi görevlisi Musa Atasever (37) çatıda bulunan çanak antenleri elindeki fırça ile temizledi. Antenlerin üzerini kaplayan karları fırça ile süpüren Atasever’in bu çabası kamera ile görüntülendi. Tehlikeye meydan okuyan ve zaman zaman da yürekleri ağızlara getiren Atasever, şöyle dedi:

\"Bizimkisi de karla mücadelenin uydu ayağı. Bazı iş yeri sahipleri yayınların sağlıklı olmadığını söyledi. Bunun üzerine televizyon yayınları aksamasın diye çanak antende kar temizliği yapıyorum.\"

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