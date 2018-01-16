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Çevre

Bu da İngiltere'nin çılgın projesi: Adanın bir ucundan diğer ucuna 50 milyon ağaçlık orman

20 yıl kadar sürmesi planlanan bu projenin 500 milyon pounda mâl olması bekleniyor

16 Ocak 2018 00:45

Türkiye, uzmanların Marmara Denizi’ni ölü bir denize çevirme olasılığı olduğunu belirttiği “çılgın proje” Kanal İstanbul’u konuşurken, Birleşik Krallık hükümeti, bir ada olan İngiltere’nin bir kıyısını diğerini bağlayacak şekilde planlanan 50 milyon ağaçlık yeni orman planını açıkladı.

İngiltere’nin batısında bulunan Liverpool şehrinden, doğusundaki Hull şehrine kadar olan 190 kilometre çapındaki 250 kilometrekarelik bir alanda planlanan yeni ormanlık alanın, ülkede az kalmış yeşil alanları yerel ağaçlarla artırmayı hedefliyor. Bununla beraber bu yeni yeşil alanın yakınlardaki büyük şehirlerden kaçamak yapmak isteyenler için yeni dinlence alanları oluşturacağı belirtiliyor.

Yeşilist’te yer alan habere göre, proje henüz başlangıç aşamasında, zira 20 yıl kadar sürmesi planlanan bu projenin ihtiyacı olan 500 milyon poundun şimdilik sadece 5.7 milyon poundu ayrılmış durumda. Ama planın en önemli noktası aslında şu an devam eden başka bir projeye destek çıkması.

Bundan 28 yıl önce ilk ağacı dikilen 150 kilometre güneyde bulunan Ulusal Orman Projesi, aslında İngiltere’nin ilk büyük ormanlaştırma projesi. 300 km’lik bir çapı olan bu proje ülke için bu projelerin nasıl büyük bir değişiklik yapabileceği konusunda örnek olmuş.

 

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