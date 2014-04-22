Bu da homofobik ambulans: Öldürülen trans olunca dokunmadılar!

İstanbul, Beyoğlu'nda dün gece yaşanan silahlı saldırıda bir trans kadın yaralanırken, 21 yaşındaki trans Çağla (Joker) hayatını kaybetti. Arkadaşı Joker'in öldürülmesi ardından neler yaşadıklarını anlatan Didem, polis ve ambulans görevlilerinin cenazeye dokunmak istemediğini ve Joker'i kendilerinin taşıdıklarını söyledi. Didem, "Gözlerini bile kapatmadılar. Biz kapattık. Ailenin ne yapacağı ise belli değil. Kabul etmezlerse arkadaşımızın cenazesini biz üstlenmek isteyeceğiz ama devlet bize vermeyebilir" dedi. Joker'in öldürülmesini protesto etmek için bugün saat 20.00'de Galatasaray Üniversitesi'nin önünde toplanılacak.

Çağla Joker'in arkadaşı Didem ile konuşan Yıldız Tar'ın KaosGL.org'da yayımlanan haberinin ilgili bölümü şöyle:

Didem, civardaki başka transların silah sesi duyduklarını ve iki kişinin koşarak apartmandan uzaklaştıklarını belirtti. Didem “Önce bıçak çekmişler Joker’e. Nalan’ı yardıma çağırmış. O sırada silah çekip Joker’i göğsünden vuruyorlar. Cama çıkıp yardım istiyor. O arada katiller İstiklal Caddesi’ne doğru koşarak uzaklaşıyor” dedi.

‘Arkadaşımızın ölüsüne dokunmak istemediler'

Didem, olayın ardından yaşananları “Polis geldi ve hiçbir şey yapmadı. Biraz ortalığa baktı. Doğru dürüst soru bile sormadı. Ambulans ise arkadaşımızı taşımak istemedi. Apartmandan aşağıya kadar arkadaşımızı biz taşıdık” şeklinde anlattı.

Cenazeyi aile istemezse ne olacak?

Cenazeyi kendilerinin taşımak zorunda kaldıklarını aktaran Didem, “Gözlerini bile kapatmadılar. Biz kapattık. Ailenin ne yapacağı ise belli değil. Kabul etmezlerse arkadaşımızın cenazesini biz üstlenmek isteyeceğiz ama devlet bize vermeyebilir” dedi. Aile cenazeye sahip çıkmaz ve cenazeyi arkadaşlarının kaldırmasına izin verilmezse Joker, Kimsesizler Mezarlığı’na defnedilecek.

Birkaç gün önce yine saldırı olmuş

Didem birkaç gün önce de Ömer Hayyam Durağı’nda silahlı saldırı olduğunu söyleyerek, Translar arasındaki dayanışmayla saldırıları önleyebileceklerini söyledi. Kendisi de transfobik nefret saldırısına maruz kalan Didem, polisin ilgisizliğini ve saldırganların cezasız kalmasını eleştirdi.

‘Travestiyiz, alışın gitmiyoruz!’

Daracık Sokak’taki eylemde, “Trans cinayetleri politiktir” pankartı açıldı. Eylemde yapılan basın açıklamasında nefret saldırılarının her geçen gün artarak devam ettiği vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İktidar sahipleri, egemenler, efendiler! Tüm yasal düzenleme çağrılarımıza kulak tıkayanlar, bizi üçüncü sayfalardan, yandaş medyanın taraflı haberlerinden tanıyanlar! Ardı ardına yaşanan bu cinayetlerin ne anlama geldiğini biliyoruz.

Katledilen arkadaşımız Joker’in cenazesine dahi dokunmayan, olay yerinde bulunan arkadaşlarımıza cenazeyi taşıtan bu zihniyeti yok etme kararlılığımız devam ediyor. Genel ahlak kurallarınız ile hayatlarımızı cehenneme çevirirken; bizler o cehennemin içinde zihniyetlerinizi yok edeceğiz!

Korunaklı saraylarınızı toplumun tüm ötekileri ile birlikte yerle bir edeceğiz. Katlettiğiniz Dora’yla, Nükhet’le, Joker’le geleceğiz!”

